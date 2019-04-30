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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
30.04.2019 - 18:40, Son Güncelleme:

İlkay öğretmen kendini öldürtmek için kiralık katil tutmuş... Film senaryolarını aratmayan olay

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
İlkay öğretmen kendini öldürtmek için kiralık katil tutmuş... Film senaryolarını aratmayan olay

İstanbul Kartal'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı’nın internetten bularak 5 bin TL’ye kiraladığı Tanju Doğan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İlkay Sivaslı’nın 10 yıldır sevgili hayatı yaşadığı evli erkek arkadaşının kendisinden yüklü miktarda para alması bu nedenle zor duruma düşmesi ve ilişkilerinin yıllar geçmesine rağmen ilerlememesi nedeniyle bu kararı verdiği iddia edildi. Gözaltına alınan Tanju Doğan,  ”Arkadaşlarının yanında vurmamı istemedi,  24 gündür öldürmek istiyordum ancak O’na aşık oldum. Kendisini öldürmem için bana baskıyı arttırınca isteğini kıramadım ve öldürdüm.” dediği öne sürüldü.

İNTİHAR ETMEYİ BAŞARAMAYINCA...

İddialara göre, Kartal Atatürk İİköğretim Okulu 4-İ sınıf öğretmeni İlkay Sivaslı, 19 yıldır öğretmenlik yapıyor ve 10 yıldır da evli olan İ.E ile ilişki yaşıyordu. Sevgilisi kendisinden yüklü miktarlarda para da almış ve kendisini zaman zaman çok zor durumlarda bırakmıştı. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen aralarındaki ilişkinin ilerlememesi nedeniyle bunalıma girdi. İntihar etmeyi başaramayınca internetten 24 gün önce 5 bin TL karşılığında kiralık katil tuttu. Katilin adı Tanju Doğan’dı. İlkay Sivaslı, kiralık katili tuttuktan sonra  bazı istekleri oldu.

HASTANEDEN KAÇTI

Arkadaşlarının yanında öldürmemesini istedi. Kiralık katil Doğan, ilk günlerde eline fırsat geçmesine rağmen öldürmedi. Bunun üzerine Sivaslı, “Neden öldürmüyorsun, neyi bekliyorsun” diyerek katilini arıyordu. Ancak, Doğan’ın iddiasına göre Doğan, Sivaslı’ya aşık olmuştu ve vurmak  istemiyordu. Doğan’ın iddiasına göre, Sivaslı kendisini öldürmesi için çok ısrar etti. Bunun üzerine Doğan dayanamadı ve istemeyerek 21 Nisan 2019 günü Pendik’teki evine gitti. Önce boğmak istedi ancak çok acı çektiğini görünce vazgeçti. Bunun üzerine tabancayı çıkartarak Sivaslı’ya ateş etti. Sivaslı yaralandıktan sonra Doğan, Sivaslı’nın telefonundan 112’yi aradı ve yardım istedi. Eve gelen ambulans Sivaslı’yı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Doğan da peşinden gitti. Sivaslı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan da hastaneden kaçtı.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden Tanju Doğan’ın kimliğini belirledi. Doğan’ın Adana’ya kaçtığını belirleyen bu kente gitti. Adana’da yakalanan Doğan, gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi.

Polis, Doğan’ın cep telefonunda yaptığı incelemede, Sivaslı ile yaptığı konuşmaları kaydettiğini belirledi. Kayıtlarda, Doğan’la kendisini öldürmesi ile ilgili veriler bulunduğu belirtildi.

Tanju Doğan, Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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