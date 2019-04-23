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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
23.04.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Adana’da dehşet anları! ‘Gözüm var, gönlüm var, niyetim var’

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Adana'da bir kıza ‘aşık’ olduğunu ileri sürerek kendine bıçakla zarar verip, olay yerine gelen polise de bıçakla saldıran genci, önce itfaiye ekipleri tazyikli su ile ardından polis biber gazıyla müdahale edip etkisiz hale getirdi. Gencin yakınları da bütün bu olup bitenleri gözyaşları içinde izledi

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  • Adanada polise direnen bıçaklı kişi etkisiz hale getirildi
  • Adanada polise direnen bıçaklı kişi etkisiz hale getirildi
  • Adanada polise direnen bıçaklı kişi etkisiz hale getirildi
  • Adanada polise direnen bıçaklı kişi etkisiz hale getirildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adana'da kendine bıçakla zarar verip, olay yerine gelen polise de bıçakla saldıran genci, önce itfaiye ekipleri tazyikli su ile ardından polis biber gazıyla müdahale edip etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Caner Y. (25) isimli şahsın psikolojisinin bozuk olduğu ileri sürüldü. Bu sabahta evinin önünde eline aldığı bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Bu durumu gören akrabaları ve vatandaşlar polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak genç elindeki bıçakla kendine zarar vermeye devam etti. Polis yaklaşık 1 saat şahsı ikna etmeye çalıştı.

“GÖZÜM VAR, GÖNLÜM VAR, NİYETİM VAR”

Ancak Caner Y. bir türlü ikna olmadı. Caner Y. "Gözüm var, gönlüm var, niyetim var" diyerek kendine zarar vermeye devam etti. Olay yerine gelen Caner Y.'nin akrabaları da onu ikna edemedi. Caner Y. kendini ikna etmeye çalışan polislere de bıçakla saldırdı. Bunun üzerine polis itfaiye ekiplerine haber verip şahsı tazyikli su ile etkisiz hale getirmek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gence tazyikli su ile müdahale etti. Ancak genç tazyikli su ile müdahale edilmesine rağmen elindeki bıçağı bırakmayıp kendine zarar vermeye devam etti.

Polis bir türlü bıçağı bırakmayan gence biber gazı ile müdahale etmek istedi. Bunun üzerine Caner Y. kendisine yaklaşan polislere bıçakla saldırdı. Polis de biber gazıyla Caner Y.'ye müdahale etti. Ancak buna rağmen elindeki bıçağı bırakmayıp sallamaya devam edince polis copla şahsa müdahale etti. Bir apartmana giren Caner Y.'nin elindeki bıçak güçlükle alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Caner Y.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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