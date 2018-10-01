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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.10.2018 - 14:29, Son Güncelleme:

Kendine tecavüz eden kayınpederini öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar

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Kendine tecavüz eden kayınpederini öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Esma Y. ile avukatı katıldı. Savunması alınan sanık Y., suç kastının olmadığını belirterek, "Meşru müdafaa kapsamında hareket ettim. İlk derece mahkemesinin kararı doğrudur. İstinaf talebinin reddini talep ederim." dedi.

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Ali Parlar, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, her ne kadar ilk derece mahkemesince sanık Y'ın üzerine atılı suçu meşru savunma ve zorunluluk koşullarına göre işlediği belirtilerek beraatine karar verilmişse de meşru savunma halinin kabulü için öngörülen saldırı ve savunmanın eş zamanlı olması koşulunun bu somut olayda gerçekleşmediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Sanığın olay öncesi veya olay günü kendisine yönelik haksız tahrik koşulları altında atılı suçu işlediği ve tahrikin ulaştığı boyut gözetilerek üst derecede indirim yapılmasının isabetli olacağı kaydedilen mütalaada, bu nedenle sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Y'ın avukatı Aydın Mollaoğlu, yerel mahkemenin verdiği beraat kararının onanmasını isteyerek, şunları söyledi:

"Olayda ölen Ahmet Y., çevresindeki ve karşılaştığı kadınlara karşı cinsel yönden rahatsızlık vermeyi yoğun şekilde yapmaktadır. Nitekim sanığa karşı da devamlı suretle onun hayatını çekilmez bir hal alacak şekilde saldırıda bulunmuştur. Sanık belirli bir süre direndiyse de maktulün devam eden cinsel taciz ve saldırıları çekilmez bir hal aldığından ve başkaca kurtuluş umudu kalmadığından eylemi gerçekleştirmiştir. Sanık zayıf ve korunaksız bir durumdadır. Maktulün devam eden saldırılarının önüne geçmek için eylemini gerçekleştirmiştir. Daha önce sabıkası olmayan bir eş, bir anne var karşımızda. Maktul daha 11 aylık bir çocuğu olan anneye saldırmıştır. Olayda meşru müdafaa şartları mevcuttur."

"BAŞKA ÇAREM KALMAMIŞTI"

Son sözü sorulan sanık Esma Y. ise "Defalarca tecavüze uğradığım için yapmak zorundaydım. Başka çarem kalmamıştı." dedi. Sanık Y.'ın bu sırada ağladığı görüldü.

Davayı karara bağlayan ceza dairesi, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Esma Y. hakkında verilen beraat hükmünün kaldırılmasına karar verdi.

Sanık Y.'ın, kayınpederi Ahmet Y.'ı uyku halindeyken öldürdüğünün sabit görüldüğünü belirten ceza dairesi, sanığı bu nedenle "çocuk ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eylemini ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezayı 18 yıla indiren ceza dairesi, sanığın duruşmadaki iyi hal ve tavırlarını takdiri indirim nedeni sayarak 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Y.'ın tutuksuz yargılanacağını belirten Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, Yargıtay'a itiraz etme haklarının bulunduğunu da taraflara bildirdi.

 

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