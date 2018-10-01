Kendine tecavüz eden kayınpederini öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Ali Parlar, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, her ne kadar ilk derece mahkemesince sanık Y'ın üzerine atılı suçu meşru savunma ve zorunluluk koşullarına göre işlediği belirtilerek beraatine karar verilmişse de meşru savunma halinin kabulü için öngörülen saldırı ve savunmanın eş zamanlı olması koşulunun bu somut olayda gerçekleşmediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Sanığın olay öncesi veya olay günü kendisine yönelik haksız tahrik koşulları altında atılı suçu işlediği ve tahrikin ulaştığı boyut gözetilerek üst derecede indirim yapılmasının isabetli olacağı kaydedilen mütalaada, bu nedenle sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Y'ın avukatı Aydın Mollaoğlu, yerel mahkemenin verdiği beraat kararının onanmasını isteyerek, şunları söyledi:

"Olayda ölen Ahmet Y., çevresindeki ve karşılaştığı kadınlara karşı cinsel yönden rahatsızlık vermeyi yoğun şekilde yapmaktadır. Nitekim sanığa karşı da devamlı suretle onun hayatını çekilmez bir hal alacak şekilde saldırıda bulunmuştur. Sanık belirli bir süre direndiyse de maktulün devam eden cinsel taciz ve saldırıları çekilmez bir hal aldığından ve başkaca kurtuluş umudu kalmadığından eylemi gerçekleştirmiştir. Sanık zayıf ve korunaksız bir durumdadır. Maktulün devam eden saldırılarının önüne geçmek için eylemini gerçekleştirmiştir. Daha önce sabıkası olmayan bir eş, bir anne var karşımızda. Maktul daha 11 aylık bir çocuğu olan anneye saldırmıştır. Olayda meşru müdafaa şartları mevcuttur."

"BAŞKA ÇAREM KALMAMIŞTI"

Son sözü sorulan sanık Esma Y. ise "Defalarca tecavüze uğradığım için yapmak zorundaydım. Başka çarem kalmamıştı." dedi. Sanık Y.'ın bu sırada ağladığı görüldü.

Davayı karara bağlayan ceza dairesi, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Esma Y. hakkında verilen beraat hükmünün kaldırılmasına karar verdi.

Sanık Y.'ın, kayınpederi Ahmet Y.'ı uyku halindeyken öldürdüğünün sabit görüldüğünü belirten ceza dairesi, sanığı bu nedenle "çocuk ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eylemini ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezayı 18 yıla indiren ceza dairesi, sanığın duruşmadaki iyi hal ve tavırlarını takdiri indirim nedeni sayarak 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Y.'ın tutuksuz yargılanacağını belirten Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, Yargıtay'a itiraz etme haklarının bulunduğunu da taraflara bildirdi.