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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA), İHA
26.02.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp... Gizli tünelde yakalandı

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Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp... Gizli tünelde yakalandı

Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran çeteye yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonda 65 kişi gözaltına alındı. Çete lideri olduğu ileri sürülen şahıs ise evinin altına kazdığı tünelden kaçmak isterken yakalandı. Adliyeye sevk edilen ve aralarında hemşire, hamile kadın ve kız öğrencinin de bulunduğu zanlılardan 40’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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  • Şanlıurfada telefon dolandırıcılarına şok operasyon
  • Şanlıurfada telefon dolandırıcılarına şok operasyon
  • Şanlıurfada telefon dolandırıcılarına şok operasyon
  • Şanlıurfada telefon dolandırıcılarına şok operasyon
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki 3 aylık takibin ardından 18 ilde, 76 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıktan sonra çeşitli suçlamalar yöneltip, verdikleri hesaba para yatırılmasını sağlayarak, dolandıran 69 kişi gözaltına alındı. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 71 cep telefonu, 63 SIM kart, 2 bilgisayar, 25 bin lira ile çok sayıda doküman ele geçirildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin, telefonla tuzaklarına düşürdükleri kişilerden toplam 4 milyon 754 bin lira aldıkları tespit edildi.

3 GÜN 3 GECE DÜĞÜN YAPMIŞ

Operasyonda; Akçakale'de gözaltına alınan, 1'i resmi nikahlı 4 eşi ve 19 çocuğu olan Hasan Güney'in (65), çetenin elebaşı olduğu belirtildi. Güney'in, evine olası operasyonda yakalanmamak için gizli tünel açtığı ve baskında burada yakalandığı öğrenildi. 25 kez işlediği 'dolandırıcılık' suçundan aranan Güney'in, 4 lüks otomobilinin bulunduğu ve birlikte yaşamaya başladığı Suriye uyruklu kadınla kısa süre önce 3 gün 3 gece düğün yaptığı ortaya çıktı.  

Hasan Güney'in oğlu Halil Güney'in (24) de Akçakale'de gözaltına alındığı belirtildi. 

40 TUTUKLAMA

Emniyette sorgulanıp, sağlık kontörlünden geçirilen 69 kişi, daha sonra midibüslerle güvenlik önlemi alınarak, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, Hasan Güney ve oğlu Halil Güney'in de aralarında bulunduğu 40'ı tutuklanarak, cezaevine konulurken, 29 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (26.02.2019)
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