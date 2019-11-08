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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)
08.11.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

'Kendileri otizmli öğrenciyle aynı sınıfta olsalardı böyle bir tepki vermezlerdi'

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'Kendileri otizmli öğrenciyle aynı sınıfta olsalardı böyle bir tepki vermezlerdi'

AKSARAY Mehmetçik İlkokulu'nda okul çıkışında otizmli öğrencilerin yuhalandığı iddialarıyla ilgili toplumun her kesiminden tepkiler yükselmeye devam ediyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikolojik Destek Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Uzman Psikolog Dr. Özge Alkanat, velilerin grup baskısıyla hareket etmiş olabileceğini belirterek, "Günün sonunda vicdanlarıyla baş başa kaldılar. Bu aileler belki de kendi eğitim süreçlerinde otizmli bir öğrenciyle aynı sınıfta olsalardı, asla böyle bir tepki vermeyeceklerdi" dedi.

Aksaray'da Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda bir grup velinin, otizmli öğrencilerin eğitim aldığı sınıfların kapatılmasını talep ederek okul çıkışında otizmli öğrencileri yuhaladığı iddia edildi. İddialar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, olayla ilgili ülkenin dört bir yanından tepkiler yükseldi. Velilerin grup baskısıyla hareket etmiş olabileceğini söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikolojik Destek Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Uzman Psikolog Dr. Özge Alkanat, "Tek tek bireysel olarak veremeyecekleri tepkiyi grup dinamiğinin etkisiyle vermiş olabilirler. Veliler, çok küçük bir gruba karşı dururken birden bire karşılarında bütün toplumu buldular. Eminim şuanda bunu sorguluyorlardır. Günün sonunda vicdanlarıyla baş başa kaldılar. Sıradan bir çocukla sokağa çıktığımızda kimse bize bakmazken, otizmli çocuğuyla sokağa çıkan aile o çocuğun var oluşunu her defasında savunmak durumunda kalıyor. Kendimizi onların yerine koyduğumuzda, eğer biraz vicdan taşıyorsak bu bize dokunuyor. Dokunduğu için de toplum tarafından bu olay yoğun bir tepkiyle karşılandı. Bu tepkiler iyi ki de çıkıyor çünkü bu tepkiler sayesinde sistemde bir şeyler düzene girecek" dedi.

'OTİZMLİ ÖĞRENCİLERLE OKUSALARDI, ASLA BU TEPKİYİ VERMEZLERDİ'

Velilerin otizm hakkında bilincinin gelişmediğine dikkat çeken Uzman Psikolog Dr. Alkanat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu aileler belki de kendi eğitim süreçlerinde otizmli bir öğrenciyle aynı sınıfta olsalardı, asla böyle bir tepki vermeyeceklerdi çünkü öğrenmiş olacaklardı. Öğrenmiş ve alışmış olacaklardı. Bu konuyla ilgili Milli Eğitim'in de gerekli adımları atacağını ve velilerle ilgili bilinçlendirme çalışmalarının yapılacağını düşünüyorum. Belirli öğrenme kapasitesine sahip olan her çocuk, kaynaştırma eğitim hakkına sahiptir. Yüzme öğrenmek isteyenin suya girmesi zorunluluktur. Eğer otizmliyseniz ve iletişim öğrenecekseniz, iletişime geçmek zorundasınız. İletişim de bir arada olmakla mümkün. Sıradan öğrencilerle iletişime geçmeden öğrenemezler. Kaynaştırma eğitimi sorgulamak bu noktada anlamsız. Aynı zamanda sıradan öğrencilerin de bu öğrencilerden öğrenecekleri çok şey var. Sıradan öğrenciler de toplumsal yaşamın temelinde olan sabır, saygı ve toleransı bu öğrencilerden öğrenecekler."

'HEPİMİZİN İÇİNDEKİ 'ÖTEKİ'YE DOKUNDU'

Bu olayın kabul edilebilir hiçbir tarafı olmadığını vurgulayan Alkanat şunları söyledi: "Yaşanan bu olay, hepimizin içindeki 'öteki'ye dokunduğu için bu kadar fazla ses getirdi. Bugün otizmli çocuğu olan ailelere yapılan bu davranış, yarın hepimize başka bir şekilde yapılabilir. Hukuki olarak bakıldığında da engelliler yasası ve anayasaya aykırı bir durum söz konusu. Bu velilerde birlikte yaşama bilinci gelişmemiş. Bu yüzden de toplum içinde birbirimizin farklılıklarına saygı duyarak bir arada yaşamamız gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor. Hepimizin içinde farklı olduğumuz bir tarafımız var. Hepimizin kendimizi diğerlerinden öteki olarak gördüğümüz bir tarafımız var ve bu seçebildiğimiz bir şey değil."

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