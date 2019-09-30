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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.09.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Kendi yaptığı pistten ölüme havalandı

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Kendi yaptığı pistten ölüme havalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde paraşüt kazasında yaşamını yitiren 63 yaşındaki Gürbüz Candemir'in, kendi yaptırdığı pistten havalandığı belirtildi. Kuzeni Tufan Candemir, "Yaptığı pisti üniversite öğrencileri, yamaç paraşütüne gönül verenler kullanıyordu. Son uçuşunu da o pistten yaptı" dedi.

Bozdağ Yaylası'nda dün yamaç paraşütüyle havalandıktan kısa bir süre sonra ters rüzgar nedeniyle sert şekilde düşüp hayatını kaybeden Candemir'in, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Candemir'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Ödemiş'e götürüldü.

Kuzen Tufan Candemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcasının oğlu olan Gürbüz Candemir'in yamaç paraşütü, rüzgar sörfü ve kayak gibi sporlarla ilgilendiğini söyledi.

Yaşanan kaza nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getiren Candemir, şöyle konuştu:
"Hayat dolu bir insandı. Yaklaşık 5 bin uçuşu vardı. Hocaları eğiten biriydi. Son uçuşunda bir kaza meydana geldi, kurtarılamadı. Derinden sarsıldık. Uçmak çok mutlu olduğu bir işti. Bozdağ'da kendisi bir pist yaptırmıştı. Yamaç paraşütünün öncülerindendi. Yaptığı pisti üniversite öğrencileri, yamaç paraşütüne gönül verenler kullanıyordu. Son uçuşunu da o pistten yaptı."

Metin Gençpınar ise arkadaşının gökyüzü sevdalısı olduğunu söyledi.

Kazanın ters rüzgar nedeniyle meydana geldiğini öğrendiğini aktaran Gençpınar, "Uçmayı çok seven bir insandı. Uçmayı ekmek, su gibi severdi. Tutkusu eceli oldu. Çok sevdiği gökyüzü onu bizden aldı." dedi.

Mustafa Ali Kasap da 20 yıllık arkadaşını kaybetmenin acısını yaşadığını söyledi.

Zaman zaman uçuşa giderken arkadaşının malzemelerini taşıdığını anlatan Kasap, "Birçok kişi ona özenerek uçmaya başladı. Beni de uçma konusunda heveslendirdi ama kısmet olmadı. O sonsuzluğa uçtu. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüm." şeklinde konuştu.

Kendi yaptığı pistten ölüme havalandı

İzmirli iş adamı paraşüt kazasında hayatını kaybetti
İzmirli iş adamı paraşüt kazasında hayatını kaybetti
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