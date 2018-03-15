Kendi kızı da istismar kurbanı babaya, komşu kızına tacizden hapis

Manavgat’ta esnaflık yapan Remzi E., 2015 yılının haziran ayında o dönem 14 yaşındaki kapı komşusunun kızını taciz etti. Kız çocuğu durumu annesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine Remzi E. hakkında ’cinsel istismar’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamalarıyla dava açıldı. Davaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil oldu.



PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADE VERDİ



Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda kız çocuğu, psikolog bilirkişi eşliğinde ifade verdi. Evde yalnız olduğu bir gün kapının çaldığını ve gelenin Remzi E. olduğunu söyleyen kız, 'Evde kimse olup olmadığını sordu, ben de ’kimse yok, arkadaşıma gideceğim’ dedim. Kendi evinin kapısını açarak bana, ’Sırtımı çiğner misin’ dedi" diye konuştu. Kız çocuğu, uğradığı tacizi anlattı.



’BİR DAHA MANAVGAT’A GELEMEZ’



Anne de olay günü iş yerinden eve geldiğinde, kızının yaşadıklarını kendisine ağlayarak anlattığını belirterek, Remzi E.’nin verdiği 40 lirayı kapılarının önüne koyduğunu söyledi. O sırada evde olmayan sanığın eşine telefonla mesaj atarak görüşmek istediğini söylediğini belirten anne, "Sanığın eşi gelince olayı anlattım. Tepki göstererek, eşinin iş yerinde olduğunu ve kendileriyle yüzleştirmek istediğini söyledi. Daha sonra da eşinin evin ve arabanın anahtarlarını bırakarak kaçmış olduğunu ve bir daha Manavgat’a gelemeyeceğini söyledi" diye konuştu.



’BENİM KIZIM DA MAĞDUR OLDU’



Sanık Remzi E. ise hakkındaki suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmediğini belirterek, "Ben de 2 kız evladı babasıyım. Büyük kızım engellidir. Şimdi 23 yaşında olan küçük kızım, cinsel istismara maruz kaldı ve sanık halen tutukludur. Böyle bir olayın sonuçlarını öngörebilecek durumdayım. O gün harçlık verdiğim doğrudur -ki önceden de harçlık veriyordum- Ben annesini ve sülalesini tanırım. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiyorum" dedi.



SAVCI: BACAKLARINI OKŞADI, PARA VERDİ



Duruşmalarda tanıkların verdiği ifadelerin ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı şu ifadeleri kullandı.



"Sanığın evde tek başına olarak bildiği 14 yaşındaki mağdureyi, eve masaj yapması için çağırmasının cinsel istismar kastını gösterdiği, mağdur 14 yaşında olup hukuken, fiilen ve ahlaken ayırt etme yetisine sahip olamayacağı, bu yaştaki mağdura karşı sanığın kendi ikrarıyla mağduru masaj yaptırmaya çalışmasının bile istismar suçunu oluşturacağı, eylemin önce masaj yaptırılma şeklinde istendiği, daha sonra sarılma ve bacak okşama şeklinde gerçekleşen eylem olduğu mağdurun beyanı, sanığın kısmi ikrarıyla anlaşılmaktadır."



10 YIL CEZA ALDI, İNDİRİM YAPILMADI



Mahkeme, sanık Remzi E.’nin ’sarkıntılık suretiyle cinsel istismar’ suçundan 4, ’cinsel amaçlı olarak çocuğun hürriyetinden yoksun kılınması’ suçundan da 6 olmak üzere 10 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın duruşmalarda pişman olduğuna dair emare göstermemesi nedeniyle cezasında herhangi bir indirim yapılmamasına karar verdi.



KARAR ONANDI



Karara karşı hem savcı, hem sanık, hem de şikayetçi ve ailesi itiraz etti. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen istinaf duruşmasında, sanığın suçunun ’sarkıntılık’ düzeyinde kaldığı yönündeki mahkeme kararında usül ve yasaya aykırı bir durum olmadığı belirtilerek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verildi.



POLİS TARAFINDAN YAKALANIP TUTUKLANDI



Kararın kesinleşmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Remzi E., pazartesi günü İlçe Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Remzi E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KENDİ KIZI DA CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ



Remzi E.’nin mahkeme ifadesinde bahsettiği ’Benim kızıma da cinsel istismarda bulunuldu’ sözleriyle bahsettiği olayın 2009 Mart ayında yaşandığı belirtildi. Manavgat’ta emekli beden eğitimi öğretmeni S.Ç.’nin, o tarihte lise 2’nci sınıf öğrencisi olan Remzi E.’nin kızını evine davet ederek cinsel taciz ve fiili livatada bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan davada 25 yıl hapse mahkum edildiği öğrenildi.