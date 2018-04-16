Kendi evlerini kendi elleriyle yıktılar

Ankara'da geçmişte eylem ve olaylarla gündeme gelen, Dikmen Vadisi’nde son etap olarak da bilinen 4. ve 5. Etap’ta yaşayan vatandaşlarla Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında anlaşma sağlandı. Bölgedeki gecekondularda oturan vatandaşlar Büyükşehir çalışanları ve aileleriyle birlikte yıkım çalışmalarına katılarak, güle oynaya kendi evlerini yıktılar.

KAVGASIZ GÜRÜLTÜSÜZ YIKIM

Büyükşehir Belediyesi’nin sıfır sorunla yıkımlarına başladığı gecekondu sahipleri, uzun yıllardır devam eden sorunların çözüme kavuşturulmasından memnuniyet duyduklarını kaydederek, bölgede oturan vatandaşların da en kısa zamanda gecekonduları boşaltacaklarını söylediler. Başkent’te uzun bir aradan sonra ilk kez Dikmen Vadisi’nde gerçekleştirilen yıkım çalışmaları kavgasız ve gürültüsüz şekilde tamamlandı.

VATANDAŞIN HAKKINI EKSİKSİZ VERİN TALİMATI

Proje Alanı içerisinde anlaşmaya varılamayan yaklaşık 80 gecekondu kalırken, 75’nin ise tapu veya tapu tahsis belgesi bulunmuyor. Uzun yıllardır devam eden anlaşmazlık ve mahkeme süreci nedeniyle Dikmen Vadisi son etap çalışmaları başlatılamazken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın “Vatandaşa hakkını eksiksiz teslim edin” talimatıyla tekrar başlayan görüşmeler neticesinde anlaşma sağlandı ve “vatandaş - belediye el ele” yıkım çalışmaları başladı.

2235’TEN 1945’İ YIKILDI

İlk 3 etapta olduğu gibi bölgedeki çirkin yapılaşmanın kaldırılarak yerine modern yaşam alanları oluşturulacağını belirten Anakra Büyükşehir Belediyesi yetkilileri şu bilgileri verdi: “Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 188 hektar alanı kapsıyor. Proje ile öncelikle bölgede arsası ve tapu tahsis belgeli gecekondu sahiplerinden oluşan bin 530 vatandaşla anlaşma sağlandı. Yine proje alanında kalan, tapu ya da tapu tahsis belgesi bulunmayan 870 gecekondu malikiyle de Doğukent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanında her malik için 200 metrekare arsa tahsis edilmek üzere rızasına dayalı anlaşmaya varıldı. Toplam dönüşüme konu 2 bin 235 gecekondudan bu güne kadar bin 945’i yıkılırken, yaklaşık 210’nun da yıkımı devam ediyor.”

KONUT ÜRETİMİ YAPILACAK

Proje kapsamında oluşan imar ada/parselleri üzerinde inşa edilerek hak sahiplerine dağıtılacak konutların ihale sürecinin tamamlandığı müjdesini veren yetkililer, “İnşaat çalışmalarına de en kısa sürede başlanılacak. Şuanda anlaşma sağlanan bin 235 hak sahibi için konut üretimi yapılacak” dedi. Bölgedeki gecekondusu yıkılan hak sahiplerine aylık kira yardımı yapıldığını da hatırlatan yetkililer, bu yardımların konutların teslimine kadar süreceğini de kaydetti.