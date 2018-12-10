'Kendi canınızı kurtarın' dedi sonrası korkunç

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Kendi canınızı kurtarın' dedi sonrası korkunç
GeriGündem 'Kendi canınızı kurtarın' dedi sonrası korkunç
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
10.12.2018 - 19:26, Son Güncelleme:

'Kendi canınızı kurtarın' dedi sonrası korkunç

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ANTALYA’da, amatör balıkçı emekli doktor Hasan Şişli (76), balık tutmak için indiği falezlerde dalgalara kapılarak denize düştü. Elinden oltasını bırakmayan Şişli, kendisini kurtarmaya çalışan arkadaşlarına "Beni bırakın, kendi canınızı kurtarın" dedikten sonra kayalıklara çarparak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Balık tutmak için falezlere giden Hasan Şişli, dalgalara kapılarak denize düştü. Suda batıp çıkmasına rağmen elinden oltasını bırakmayan Şişli’ye kayalıkların üzerinde balık tutan arkadaşı Eyüp Kırıcı ve diğer amatör balıkçılar yardım etmek istedi.

Kendi canınızı kurtarın dedi sonrası korkunç

Balıkçılar, Şişli’nin elindeki oltanın kamışını tutarak kayalıklara doğru çekti. Ancak Şişli’yi kayalıklara çıkaramayan Kırıcı, polisi arayarak yardım istedi. Tüm uğraşlara rağmen suyun içinden çıkarılamayan Şişli, Kırıcı’ya, "Beni bırakın, siz kendinizi kurtarın" diye seslendi, ardından gözden kayboldu.

 

"ÖNEMLİ BİR KONU VAR GELİR MİSİNİZ"

Bir süre sonra olay yerine gelen deniz polisi, kayalıklar arasında Hasan Şişli’nin cansız bedenine ulaştı. Şişli’nin cenazesi polis ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kendi canınızı kurtarın dedi sonrası korkunç

Polis ekipleri, Şişli’nin çantasındaki cep telefonundan yakınlarına ulaştı ancak yaşamını yitirdiğini söyleyemedi. Adresi veren polis, "Önemli bir konu var gelir misiniz" dedi. Şişli’nin cenazesi incelemelerden sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Amatör balıkçı Eyüp Kırıcı, farklı noktalarda balık tuttuklarını belirterek, "Bir baktım dalga denize düşürmüş. Yanımdaki arkadaşımla bulunduğu yere koştuk. Elimizde bulunan kamışla kayanın üzerine doğru çekmeye çalıştık.

Kendi canınızı kurtarın dedi sonrası korkunç

Bir bölümü kayanın üzerindeydi. Bize ’Beni bırakın, kendi canınızı kurtarın’ dedi. Kurtaramadık. Çok üzgünüz" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya 15 yıla kadar hapis istemi

Devlet Bahçeli’den Binali Yıldırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Ankara'ya kar geliyor! İstanbul'da ise...