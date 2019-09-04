Kendi annesi ihbar etti: Oğlum gelinimi öldürmeye gidiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKendi annesi ihbar etti: Oğlum gelinimi öldürmeye gidiyor
GeriGündem Kendi annesi ihbar etti: Oğlum gelinimi öldürmeye gidiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)
04.09.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Kendi annesi ihbar etti: Oğlum gelinimi öldürmeye gidiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kendi annesi ihbar etti: Oğlum gelinimi öldürmeye gidiyor

Aksaray'da telefonda tartıştığı ve bir süre önce evi terk eden eşi Kezban Ç. ile kayınbiraderi Hasan Hüseyin S.'yi öldürmek için yola çıkan Koray Ç. (29), annesi Zehra Ç.'nin ihbarı üzerine yakalandı. Gözaltına alınan Koray Ç.'nin otomobilinde yapılan aramada otomatik av tüfeği, 29 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi.

Konya'da oturan 6 ve 8 yaşlarında iki çocukları bulunan Koray ve eşi Kezban Ç. çifti, bir süre önce tartıştı. Kezban Ç., tartışmanın ardından evi terk edip Aksaray'ın Ortaköy ilçesine giderek ailesinin evine yerleşti.

Koray Ç., dün akşam saatlerinde eşi Kezban Ç. ve kayınbiraderi Hasan Hüseyin S. ile telefonda tartıştı. 'Bekleyin geliyorum' diyerek telefonu kapatan Koray Ç., annesi Zehra Ç.'ye, ''Anne hakkınızı helal edin. İkisini de temizleyip geleceğim'' diyerek yanına tüfek ve bıçak alıp, 42 AAT 550 plakalı otomobiliyle Aksaray'a gitmek üzere yola çıktı.

Zehra Ç. Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek oğlunun eşi ve kayınbiraderini öldürmek amacıyla Aksaray'a gitmek için yola çıktığını söyledi. Bunun üzerine Aksaray polisine haber verildi. Önlem alan ekipler, dün saat 23.30 sıralarında kent merkezi girişinde Koray Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada otomatik av tüfeği, 29 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Koray Ç., eşinin aralarında çıkan tartışmanın ardından Aksaray'daki kayınpederinin evine geldiğini belirterek, ''Eşim ve kayınbiraderimle telefonda tartıştım. Sinirlenip yola çıktım. Öldürme gibi niyetim yok'' dedi.

Kendi annesi ihbar etti: Oğlum gelinimi öldürmeye gidiyor
SERBEST BIRAKILDI

Polisteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakılan Koray Ç. hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet' ile 'Tehdit' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kendi annesi ihbar etti: Oğlum gelinimi öldürmeye gidiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Sinop'ta isyan ettiren olay! Tek suçu 'o an' orada olmaktı
'İki gün boyunca hiçbir şey yemeden yürüdük'
Kızının telefonunda gördü! Görüntüleri izleyince inanamadı
Üç gün sonra iki araç çıkarıldı! 450 kamyon toprak alındı