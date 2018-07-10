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    Kendi adını taşıyan cami ve bulvarı bakan olarak açacak

    Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN (DHA)
    10.07.2018 - 10:07 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ilk kabinesinde, Genelkurmay eski Başkanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı olarak yer aldı. Akar, memleketi Kayseri'de yaptırdığı cami ile kendi adını taşıyan bulvarın gelecek ay yapılması planlanan açılışına bakan olarak katılacak.

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    • Hulusi Akar, yaptırdığı cami ile adını taşıyan bulvarı bakan olarak açacak
    • Hulusi Akar, yaptırdığı cami ile adını taşıyan bulvarı bakan olarak açacak
    • Hulusi Akar, yaptırdığı cami ile adını taşıyan bulvarı bakan olarak açacak
    • Hulusi Akar, yaptırdığı cami ile adını taşıyan bulvarı bakan olarak açacak

    Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi, dün akşam, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklandı. Kabineye giren Genelkurmay eski Başkanı Akar, Milli Savunma Bakanı oldu. Hulusi Akar'ın ismi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gösterdiği direnç ve demokrasiye bağlığı dolayısıyla memleketi Kayseri'de, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan karar ile bulvara verilmişti. Akar, ayrıca memleketinde ailesi adına, asri mezarlık girişinde cami de yaptırmıştı. Yakın zamanda ibadete açılması beklenen camiye Hulusi Akar'ın adının verilip verilmemesi, Akar ailesinin takdirine bırakılmıştı. 

    1 AY İÇİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 'Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı' ile Selçuklu motifleriyle bezenen camideki çalışmaların, 1 ay içinde tamamlanacağını söyledi. Hulusi Akar, memleketinde yaptırdığı cami ile kendi adını taşıyan bulvarın açılışına Milli Savunma Bakanı olarak katılacak. 

    'Orgeneral Hulusi Akar' adı verilen bulvar, 14 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde yapıldı. 'Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı', Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nı Mimarsinan OSB- Malatya yoluna bağlayan; yayalar, bisikletliler, lastik ve demir tekerlekli araçlar ile raylı sistem araçlarının geçeceği önemli nokta olacak. Hulusi Akar tarafından ailesi adına yaptırılan cami ise Selçuklu motiflerinden esinlenilerek, inşa edildi. Caminin kapasitesi 750 kişilik olacak. Zemin kat oturumu 800 metrekare olan caminin 550 metrekarelik ibadet alanı, 220 metrelik kadınlar bölümü ve 260 metrekarelik son cemaat alanı bulanacak.

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