Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnoğrafya Müzesi’nde “Çinimaçin Çini” Sergisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKenan Yavuz Kültür Evi ve Etnoğrafya Müzesi’nde “Çinimaçin Çini” Sergisi
GeriGündem Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnoğrafya Müzesi’nde “Çinimaçin Çini” Sergisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.07.2019 - 20:23, Son Güncelleme:

Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnoğrafya Müzesi’nde “Çinimaçin Çini” Sergisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnoğrafya Müzesi’nde “Çinimaçin Çini” Sergisi

25. Uluslararası Dede Korkut Kültür Sanat Şölenleri kapsamında Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnoğrafya Müzesi’nde “Çinimaçin Çini” sergisi açıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnoğrafya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, Bayburt’un eşsiz çinilerini gündeme taşımayı amaçlayan serginin, gelecekte Çini ve Bayburt taşı buluşmasını sağlayacak yeni projelere, mimari uygulamalara ilham olması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnoğrafya Müzesi’nde “Çinimaçin Çini” Sergisi

Yavuz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Anadolumuzun geleneksel dokusunu ve yaşamını yerel bir duruş ile gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladık. Türk-İslam medeniyetinin Anadolu topraklarında filizlenmesini sağlayan en önemli kültür kodlarımızdan biri kuşkusuz Dede Korkut masallarıdır. Bayburt Valiliği ve belediyemizin geleneksel olarak kutladığı Dede Korkut şenliklerimizin bir parçası olarak planladığımız, Çinimaçin-Çini sergimiz ile Selçuklu ve Osmanlı motifleri ile İznik Vakfınca üretilen 210 adet özel Çiniyi, Bayburt taşı ile buluşturduk. Dünyada Çinili Kale olarak bilinen Bayburt Kalemizin, önemli Selçuklu eserlerinden Ulu Camimizin, Kırk Çeşmelerin, Bedesten’in, eşsiz çinilerini gündeme taşımayı amaçlayan sergimiz, gelecekte Çini ve Bayburt taşı buluşmasını sağlayacak yeni projelere, mimari uygulamalara ilham olması, kadim şehrimiz Bayburt için, güzel bir atmosfer oluşturacaktır.

Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnoğrafya Müzesi’nde “Çinimaçin Çini” Sergisi

Gül medeniyetinin evlatlarıyız, ecdadımızın gül medeniyetine olan büyük katkılarını, gelecek kuşaklarımıza aktarmak ve ecdadın güzelliklerini yaşatmak zorundayız. Değişmemesi gerekeni koruyabilir isek, değişmesi gereken herşeyi kırmadan ve dökmeden yönetebiliriz. Bu küçük müze ve kültür durağının, doğup büyüdüğüm köyüme, memleketime küçük bir katkı olması, gelecek kuşaklara ailem ve destek olan dostlarım ile birlikte hoş bir seda bırakması, en büyük dileğimdir.”

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise yaptığı konuşmada iş adamı Kenan Yavuz’a kente kattığı değerlerden dolayı teşekkür etti Çinimaçin Çini sergisinin Bayburt’un geçmişi ile önemli bir bağa vurgu yaptığını bildiren Pekmezci, geçmişi gelecek kuşaklara tanıtan Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnografya Müzesi’nin Bayburt için önemli bir misyonu yüklendiğini ve bunu başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Şırnak Valiliğine atanan Vali Hamza Pehlivan da yaptığı konuşmada Bayburt’tan güzel duygularla ayrıldığını ve Bayburt’ta kaldığı süre boyunca Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnografya Müzesi’nin tüm etkinliklerine büyük bir mutlulukla katıldığını, tüm etkinliklerin Bayburt’un tarihi kültürel dokusuna uygun mesajlar içerdiğini kaydetti. Vali Pehlivan, Çinimaçin Çini sergisinin yakın zamanda tamamlanacak olan Bayburt Kalesi çini çalışmasına da örnek teşkil edeceğini belirtti.

Kurdela kesiminin ardından iş adamı Kenan Yavuz davetlilere sergilenen eserler hakkında bilgi verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı! Yakını ambulans kaçırdı
Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Bakan Kurum: 66 binada heyelan riski!
Tarihe geçen dolar operasyonunda yeni detaylar! FETÖ’cü komiser gözaltında…