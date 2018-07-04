Kenan Sofuoğlu Meclis'e Lamborghini ile gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Sakarya'dan AK Parti milletvekili 3. sıra adayı olup seçilen dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, kayıt işlemleri için Lamborghini marka lüks aracıyla TBMM'ye geldi.



F5haber'de yer alan habere göre; SüperSport'ta 5 dünya şampiyonluğu bulunan Sofuoğlu Lamborghini Aventador S marka aracını 2017 yılında 4 milyon TL'ye satın almıştı. Sofuoğlu'nun garajında iki Mercedes cip, bir ferrari ve bir de Murat 124 bulunuyor.



TBMM'DE KAYIT İŞLEMLERİNİ YAPTIRDI



AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, "20 yılı aşkın süre boyunca spor hayatımda ülkemi temsil ettim şimdi ise ülkeme spor konusunda hizmet vermek için çalışacağım." dedi.



Sofuoğlu, TBMM'de kayıt işlemlerini yaptırdı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Meclise spor arabasıyla gelen Sofuoğlu, bir gazetecinin "Neden motorla değil de arabayla geldiniz" sorusuna, "Motorla daha yoğun zamanlarda gelmek istiyorum. Bugün burası sakindir dedim." yanıtını verdi.



Yarış kariyerini 1,5 ay önce sonlandırıp jübile yaptıktan sonra, ailesiyle birlikte stressiz bir hayat geçireceğini düşündüğünü ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine milletvekilliği için aday olduğunu anlatan Sofuoğlu, görevi, Erdoğan'a duyduğu sevgi ve saygısı ile onun yanında durmak için kabul ettiğini söyledi.



"HİZMET VERMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"



Bir siyasetçi olarak yetişmediğini, bu konuda eğitim almadığını ve kendini geliştirmediğini ifade eden Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Siyasetin içerisinde en büyük hedefim sporda faydalı olabilecek, sporda iz bırakacak adımlar atabilmek. Sıfırdan gelmiş bir sporcu olarak kariyerim boyunca çok sıkıntılar yaşadım. Benim gibi sıkıntıları olan sporcu kardeşlerim var. Hedef kitlem siyasetin içerisinde gençler ve sporcular olacak. En iyi bildiğim işte faydalı olabilmek için hizmet vermeye çalışacağım. 20 yılı aşkın süre boyunca spor hayatımda ülkemi temsil ettim şimdi ise ülkeme spor konusunda hizmet vermek için çalışacağım. Rabbim inşallah çıkmış olduğum bu yolda bize yardımcı olur."



"HIZI DOĞRU NOKTADA KULLANACAĞIM"



"Yeni dönemde gaza basan mı normal hızda seyreden bir Sofuoğlu mu göreceğiz" sorusu üzerine Kenan Sofuoğlu, motor ve arabasından hızı sevdiğinin zaten belli olduğunu söyledi.



Yarışları bıraksa da hızı bırakamayacağını vurgulayan Sofuoğlu, "Bu saatten sonra hızı doğru noktada, bir milletvekiline yakışır şekilde ve işimde hızlı olmak amacıyla kullanacağım. Tabii ki bir çizgim var, yaşım ve yaşam tarzım itibarıyla, gençlerin beğenisi kazanacak bir hayat yaşamaya çalışacağım." diye konuştu.



İnsanların kendisini sporcu olarak tanıdığını ve sevdiğini ancak bir partiye bağlandığı için bazı kişilerin tepkisini çektiğini aktaran Sofuoğlu, "Faydalı işler yaparak her kesimin takdirini, sevgisini kazanmak için çalışacağım. Bir siyasette, bir kariyer yapmak için burada değilim en iyi bildiğim dalda, sporda faydalı olmak için buradayım. AK Parti gibi güçlü bir teşkilatın içerisinde olduğum için faydalı olabileceğimi düşünüyorum. İnşallah bize bu yolda iz bıkacak işler yapmak nasip olur." ifadesini kullandı.



İLK YAPACAĞI İŞİ AÇIKLADI



"İlk yapacağı işin ne olacağı" sorusu üzerine Sofuoğlu, sporun sadece futboldan ibaret olmadığını ancak televizyonlarda sadece futbol haberleri çıktığını, bunun değişmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.



Sofuoğlu, Türkiye'de binlerce lisanslı sporcu olduğunu, bunlara sahip çıkmaya çalışacağını söyledi.



Kariyeri boyunca spor yönetmeliğindeki bazı eksiklerle karşılaştığının altını çizen Sofuoğlu, "Spor yönetmeliğinin değişmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Çünkü ben bu yönetmelikteki bazı eksikliklere çok takılan biriydim. Mesela biz milli sporcuyuz ama gerçek anlamda milli sporcu hiç olamadık. Çünkü yönetmeliğimize göre, profesyonel sporcu bile olamadık. Benim gibi bir çok genç sporcu, nice dünya şampiyonları var, ismi duyulmayan, ufak tefek maaşla geçinmeye çalışan, uçak bileti alamayan, o kadar başarılı yetenekli kardeşlerim var. Ben bu gençlere öncülük, ağabeyilik yapacağım. Yani genç sporcuların vekil ağabeyisi olmak anlamında bu yola girdim. İnanıyorum ki faydalı olacağım." değerlendirmesinde bulundu.



Sofuoğlu, ismini duyuramayan sporculara hak ettiği değerin verilmesi için elinden gelen çabayı göstereceğini kaydetti.



"KENAN GELİYOR" DİYECEKLER...

AK Partili Kenan Sofuoğlu, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda şöyle konuşmuştu:

"Beş arabam, beş de motosikletim var. Bir motosikletimle bir arabamı Ankara'ya bırakacağım. Meclise giderken arabamın, motorumun sesiyle insanlar "Kenan geliyor" diyecek. Ben farklı bir milletvekili olacağım.

İnsanlar beni böyle sevdi. Nereden geldiğimi unutmadım. İstanbul'un lüks yerlerine yerleşmedim, sosyete arkadaşlarım yok. İnsanlar konuşmayı çok seviyor. İngilizler, Amerikalılar, Fransızlar gibi yarıştığım ülke insanlarının ileri geri konuşmasına alışkınım da Türklerin hakkımda konuşmasına alışkın değilim. "Lamborghini'ye binip niye partiye gitti?" dendi. Alnımın teriyle kazandığım parayla aldığım arabama bindim gittim. Kimse hesap soramaz. Lamborghini'ye binmekle burnu yükseklerde adam olmuyorsunuz. Milletin derdinden anlamaz deniyor. Bu işler bindiğiniz arabayla olmuyor. Çok şükür hayatta hesap veremeyeceğim bir şey yapmadım. Çizgimi değiştirmek gibi bir niyetim yok. Normal hayatımda nasılsam yine öyle yaşayacağım. Ben siyasete, siyasetçi olmak için girmedim. Görevin hakkını vermek için çalışacağım."