Kemik Kanseri nedir?
İlk olarak kemikte ya da başka bir organdan kemiğe sıçrayarak ortaya çıkan kanser türüdür. Kemik kanseri herhangi bir kemiğin herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Kanser, kemik içinde normal hücrelerin değişmesi, kontrolsüz bir şekilde büyümesi ile başlar, “tümör” adı verilen bir kitle oluşur ya da vücudun herhangi bir yerindeki tümörün kemiğe yayılması sonucu saptanır.
Ağrı, şekil bozukluğu, şişlik, ciltte renk değişikliği şeklinde fark edilebilir. Bazen de sadece ateş, kendini iyi hissetmeme, kilo kaybı ve halsizlik eşlik eder. Genel sistemik hastalık bulguları yanında özellikle şekil bozukluğu, şişlik, ele gelen kitle, ciltte renk değişikliği saptanabilir.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Kan tahliller, Röntgen (X-ray), Bilgisayarlı tomografi (BT), Manyetik rezonans görüntüleme (MRI), kemik sintigrafisi, Pozitron emisyon tomografisi (PET), açık ya da kapalı yöntem ile biyopsi.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır?
Görüntüleme yöntemleri ile öncelikli odak bulunduktan sonra biyopsi yapılır. Kanserli hücrelerin davranışına ve çoğalma, yayılma özelliklerine göre, kaynaklandıkları dokuya göre sınıflanması patologlar tarafından yapılır. Her tümörün kendine has özellikleri ve davranış biçimi bulunduğundan evrelemesi yapıldıktan sonra bu konu ile uğraşan bir ekip (ortopedist, radyoloji uzmanı, patoloji uzmanı, onkoloji uzmanı) tedavinin nasıl olacağına ortak karar verirler. Ameliyat öncesi veya sonrası radyoterapi veya kemoterapi tümörün boyutunu küçültmek ve diğer bölgelere yayılmış kanser hücrelerini öldürmek amaçlı uygulanabilir.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Nüks olup olmadığının belirli aralıklarla takibi gerekir. Düzenli fiziki muayene, laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri (röntgen, kemik taraması, BT, MRI yada PET) ile doktorun belirlediği belli aralıklarla kontrol gereklidir. Doktorun önerdiği uygun fizyoterapi programı ile iyileşmenin hızlanması ve erken dönemde eski güce kavuşmak ve günlük hayata dönmeye yardımcı olacaktır. Tedavi süresince ve sonrasında sigara içilmemesi, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapılması ve aşırı kiloların verilmesi önerilir.
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