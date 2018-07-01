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    Kemerli turizmci odasında ölü bulundu

    Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)
    01.07.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’nın Kemer ilçesinde otel işletmecisi Ahmet Fehmi Demirsü (62), otelindeki odasında ölü bulundu.

    Kemer ilçe merkezindeki 4 yıldızlı Asdem Park Otel’in işletme ortağı Ahmet Fehmi Demirsü’den dün gün boyu haber alamayan ve odayı telefonla aramalarına rağmen cevap gelmemesinden şüphelenen otel görevlileri, saat 20.00 sıralarında kontrol için gittiklerinde Demirsü’yü hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine otel yönetimi 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Gelen 112 ekipleri Ahmet Fehmi Demirsü’nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

    İlçenin sevilen isimlerinden Ahmet Fehmi Demirsü’nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Demirsü’nün ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

    Etiketler: i , odasında ölü bulundu , son dakika , haberler
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