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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aysel ALP / ANKARA
04.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kemer’e otel Bitez’e konut izni

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Kemer’e otel Bitez’e konut izni

Kamuoyunda Bodrum’a yapılan devasa otel projeleri ve bunlara kimin izin verdiğine ilişkin tartışmalar devam ederken Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Antalya Kemer, Bodrum Bitez, İzmir Gümüldür, Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde bulunan arsalarında otel, konut, ticaret alanı, liman gibi yapılar yapılabilmesi için imar planlarını değiştirdi. Böylece Kemer’de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan imar planına göre sosyal tesis alanı olarak belirlenen toplam 8 bin metrekarelik iki parselde otel yapılabilecek.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan ve özelleştirme kapsam ve programında olan bazı arsalara ilişkin imar planı değişiklikleri yapıldı. Söz konusu plan değişikliklerinin onayına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı da 31 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Kemer’de denize yaklaşık 450 metre mesafede bulunan ve yanyana 4 bin metrekarelik iki parsel, 4 katlı otel yapılmak üzere satışa çıkarılabilecek. Yetkililer, iki yıl önce yapılan imar planında söz konusu parsellerin sosyal tesis alanı olarak belirlendiğini belirtirken, “Kemer Belediyesi burada kültür merkezi yapmak için arsaları ÖİB’den istedi ancak kendilerine olumsuz yanıt verildi” dedi.

BODRUM’A VİLLA

Bodrum Bitez’de de yine özelleştirme kapsamında bulunan, imar planında tarla olarak görünen ve bir ucu Aktur Plajı ile Aktur Sitesi’ne kadar uzanan 29 bin 130 metrekare büyüklüğündeki parselin de imar planı değişti. Böylece söz konusu yer plajı da olan, iki katlı konutlar ile günübirlik tesislerin yer aldığı bir villa sitesi yapılmak üzere satışa çıkarılabilecek. Gökçebel’de ise biri 46 bin diğeri yaklaşık 25 bin metrekare olan iki ayrı parselde de ticaret ve iki katlı konut alanı ile yapımı mümkün hale geldi. İzmir’de ise Menderes ilçesinin Gümüldür Mahallesi’nde yan yana bulunan iki parselin de imar planı değişti. Buna göre bir yanı deniz, bir yanı dere olan yaklaşık 54 bin 200 metrekarelik bu yerde 5 katlı otel, günübirlik tesis alanı yapılabilecek. Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde ise yan yana olan ve 24 bin metrekare büyüklüğünde iki parsel ile deniz boynuzu mevkiinde yaklaşık 180 bin metrekare büyüklüğündeki yan yana üç parsel liman alanı, dolfen/platform ve yol olarak kullanılabilecek.

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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