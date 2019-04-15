Kemer Country Golf Kulübü'nde "Çiftler Turnuvası Heyecanı"
Kemer Country Club Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer önderliğinde gerçekleşen turnuvaya resmi handikapı açık olan tüm golfçüler katıldı.42 takımın yer aldığı Çiftler Golf Turnuvası, birbirinden usta golfçülerin mücadelesine sahne oldu.
84 golfçünün katılım gösterdiği turnuvada Erdem Kıramer, Erhan Kamışlı, Nihat Özdemir, Hasan Akçakayalıoğlu, Erdem Yılmaztürk, Hakkı Akil, Nihat Özdemir, Rana Esen ve Ali Nuri Türker yer aldı.
2’şer kişilik takımlardan oluşan Çiftler Golf Turnuvasında iki takım Groos ve Net Kategorisinde birinci oldu.
14 Nisan Pazar günü saat 18:00’da gerçekleşen ödül töreni ile son buldu.
Groos kategorisinin kazanan takımı: Defne Akçayalıoğlu - Hasan Akçayalıoğlu
Net Kategorisinin Kazanan Takımı:Süleyman Urakov - Nigora Abdusaidova
Turnuva, 14 Nisan Pazar günü saat 18:00’da gerçekleşen ödül töreni ile son buldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle