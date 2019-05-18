Kemer Country Golf Club'daki Porto Montenegro Golf TurnuvasÄ±nda kazananlar belli oldu
GÃ¼neydoÄŸu Avrupa'nÄ±nÂ KaradaÄŸ ilÃ§esindeki konumu ileÂ yÃ¼zlerce yÄ±ldÄ±r denizcilere ev sahipliÄŸi yapan Porto Montenegro, TÃ¼rkiyede ilk kez dÃ¼zenlediÄŸi Golf TurnuvasÄ±nÄ±, Kemer Country Golf Club'ta gerÃ§ekleÅŸtirdi.
106 GolfÃ§Ã¼nÃ¼n katÄ±lÄ±m gÃ¶sterdiÄŸi Porto Montenegro Golf TurnuvasÄ±na, Erdem KÄ±ramer, Erhan KamÄ±ÅŸlÄ±, Serra Tokar, Claus Lassen, Beyhan Goldman Benardete, NÃ¼khet SebÃ¼kcebe, Selim GÃ¼lmen, Raif Bilir ve Hasan GÃ¼lkaya Â yer aldÄ±.
Ä°ÅŸ ve cemiyet dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da ismin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± turnuvada Â 10Â kategoride 23Â kiÅŸi Ã¶dÃ¼l kazandÄ±.
18 MayÄ±s CumartesiÂ sabahÄ± baÅŸlayan turnuva saat 17:00 'daki Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni ile son buldu.
Ladie's Gross - Beyhan Goldman Benardete
Men's Gross - HÃ¼seyin Alp
Ladies Longest Drive: Nursel Ã‡Ã¶kelek
Men's Longest Drive: Claus Lassen
Ladies Nearest To The Pin: ElÃ§in SÃ¶nmez
Men's Nearest To The Pin: HÃ¼seyin ALp
Ladies Overall Winner : Beyhan Goldman Benardete
Men's Overall Winner :ÂHakan GÃ¼leÃ§
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Ladie's Cat A - Beyhan Goldman Benardete
Ladie's Cat B - Cansen BaÅŸaran Symes
Men's Cat A - HÃ¼seyin Alp
Men's Cat B - BÃ¼lent BÄ±kmaz
Men's Cat C - Hakan GÃ¼leÃ§
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