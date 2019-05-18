Kemer Country Golf Club'daki Porto Montenegro Golf TurnuvasÄ±nda kazananlar belli oldu

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriKemer Country Golf Club'daki Porto Montenegro Golf TurnuvasÄ±nda kazananlar belli oldu
GeriGÃ¼ndem Kemer Country Golf Club'daki Porto Montenegro Golf TurnuvasÄ±nda kazananlar belli oldu
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
18.05.2019 - 18:14, Son GÃ¼ncelleme:

Kemer Country Golf Club'daki Porto Montenegro Golf TurnuvasÄ±nda kazananlar belli oldu

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Kemer Country Golf Club'daki Porto Montenegro Golf TurnuvasÄ±nda kazananlar belli oldu

GÃ¼neydoÄŸu Avrupa'nÄ±nÂ  KaradaÄŸ ilÃ§esindeki konumu ileÂ  yÃ¼zlerce yÄ±ldÄ±r denizcilere ev sahipliÄŸi yapan Porto Montenegro, TÃ¼rkiyede ilk kez dÃ¼zenlediÄŸi Golf TurnuvasÄ±nÄ±, Kemer Country Golf Club'ta gerÃ§ekleÅŸtirdi.

106 GolfÃ§Ã¼nÃ¼n katÄ±lÄ±m gÃ¶sterdiÄŸi Porto Montenegro Golf TurnuvasÄ±na, Erdem KÄ±ramer, Erhan KamÄ±ÅŸlÄ±, Serra Tokar, Claus Lassen, Beyhan Goldman Benardete, NÃ¼khet SebÃ¼kcebe, Selim GÃ¼lmen, Raif Bilir ve Hasan GÃ¼lkaya Â yer aldÄ±.

Ä°ÅŸ ve cemiyet dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da ismin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± turnuvada Â 10Â  kategoride 23Â  kiÅŸi Ã¶dÃ¼l kazandÄ±.

Kemer Country Golf Clubdaki Porto Montenegro Golf TurnuvasÄ±nda kazananlar belli oldu

18 MayÄ±s CumartesiÂ  sabahÄ± baÅŸlayan turnuva saat 17:00 'daki Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni ile son buldu.

Ladie's Gross - Beyhan Goldman Benardete

Men's Gross - HÃ¼seyin Alp

Ladies Longest Drive: Nursel Ã‡Ã¶kelek

Men's Longest Drive: Claus Lassen

Ladies Nearest To The Pin: ElÃ§in SÃ¶nmez

Men's Nearest To The Pin: HÃ¼seyin ALp

Ladies Overall Winner : Beyhan Goldman Benardete

Men's Overall Winner :ÂHakan GÃ¼leÃ§

Â

Kemer Country Golf Clubdaki Porto Montenegro Golf TurnuvasÄ±nda kazananlar belli oldu

Ladie's Cat A - Beyhan Goldman Benardete

Ladie's Cat B - Cansen BaÅŸaran Symes

Men's Cat A - HÃ¼seyin Alp

Men's Cat B - BÃ¼lent BÄ±kmaz

Men's Cat C - Hakan GÃ¼leÃ§

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Haber Gündemi

SÄ±radaki Haber

Ä°stanbul'da Jandarma ile uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ± arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

EÅŸi akrabalarÄ±na gitmek isteyince Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

'Kawa' yakalandÄ±, JÃ–H'ler 'Aras'Ä±n peÅŸinde... Eren BÃ¼lbÃ¼lâ€™Ã¼n ÅŸehit edilmesi olayÄ±na da karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ

Aniden bastÄ±rdÄ±, vatandaÅŸlar zor anlar yaÅŸadÄ±