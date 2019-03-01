â€™Kemendiâ€™ Ã§Ã¶kertildi Ã‡ete liderinden pes dedirten sÃ¶zler

â€™Kemendiâ€™ çökertildi! Çete liderinden pes dedirten sözler!
Ankaraâ€™da â€™kemendiâ€™ lakaplÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k Ã§etesine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen â€™Perdeâ€™ isimli operasyonda, â€™Nineâ€™ lakaplÄ± Ã§ete lideri G.K. (65) dahil 11 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerden 9â€™u, tutuklandÄ±.
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Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube Yankesicilik ve DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, â€™kemendiâ€™ lakaplÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k Ã§etesini takibe alÄ±ndÄ±. YaklaÅŸÄ±k 3 ay sÃ¼ren fiziki ve teknik takip sonucunda, belirlenen 6 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda, â€™Nineâ€™ lakaplÄ± Ã§ete lideri G.K. dahil 11 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden 3â€™Ã¼nÃ¼n, suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuk olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
POLÄ°SE â€™AMCAâ€™ LAKABI
Polis, Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda incelediÄŸi gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde, Ã§ete Ã¼yelerinin genellikle otobÃ¼s duraklarÄ±nda bekleyenleri hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve otobÃ¼s geldiÄŸinde kiÅŸileri sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rarak ceplerinden para, telefon ve ziynet eÅŸyalarÄ±nÄ± Ã§aldÄ±klarÄ±nÄ± belirledi. SuÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n bu metodla organize ve planlÄ± ÅŸekilde 21 ayrÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saptandÄ±. Ã‡ete Ã¼yelerinin, hÄ±rsÄ±zlÄ±k konusunda kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtan itibaren â€™Nineâ€™ lakaplÄ± Ã§ete lideri G.K.â€™dan eÄŸitim aldÄ±klarÄ± da Ã¶ÄŸrenildi. Polisin 3 aylÄ±k dinleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ise, Ã§ete Ã¼yelerinin telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde ÅŸifreli konuÅŸarak polis iÃ§in â€™amcaâ€™ ifadesini kullandÄ±klarÄ± tespit edildi.
Ã‡ETE LÄ°DERÄ°: SÄ°Z HALA EMEKLÄ° OLMADINIZ MI?
Emniyette ifadesi alÄ±nan Ã§ete lideri G.K.â€™nin polise, "Siz hala emekli olmadÄ±nÄ±z mÄ±" diye sitem ettiÄŸi, polisin ise "Biz emekli olmadÄ±k, bu dosyayla seni emekli ederiz" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Ã‡ete Ã¼yelerinin suÃ§lamalarÄ± ve gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±yan hÄ±rsÄ±zlÄ±k anlarÄ±na ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de reddettiÄŸi bildirildi. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden Ã§ete lideri G.K. dahil 9 kiÅŸi, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.
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