Keman sanatçısı Okan Arıkan’ın ölümüne 4 yıl 2 ay hapis

Bağdat Caddesi Kızıltoprak mevkiinde 30 Nisan 2016 tarihinde saat 04.00 sıralarında meydana gelen ilk kazada, üniversite öğrencisi Orkun Efe Bardakçı’nın kullandığı 34 YK 3689 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen keman sanatçısı Okan Arıkan’a (29) çarparak ölümüne neden oldu.

İKİ KAZA BİRDEN

Aynı yerde, olaydan 10 dakika sonra yaşanan ikinci kazada ise, 34 BV 8934 plakalı otomobili ile hızlı bir şekilde seyreden Harun Arslan (22), önceki kazaya bakmak için araçlarını cadde üzerine bırakan sürücülerin otomobillerine çarpmamak için frene yaptı, ancak direksiyon hâkimiyetini kaybedince yolun solunda yer alan ağaca çarparak hayatını kaybetti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sürücüler Orkun Efe Bardakçı ve kazaya bakmak için otomobilini yolda bırakan Ezgi Aydın’ın, “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edilirken, 3 ay tutuklu kalan Bardakçı, ilk duruşmada tahliye edildi.

Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Orkun Efe Bardakçı, Ezgi Aydın, müştekiler Namık Arıkan ve Nevzat Arslan ile taraf avukatları katıldı.

“BU BİR KAZAYDI”

Tutuksuz sanık Orkun Efe Bardakçı son sözünde, “Olay nedeni ile üzgünüm. Allah kimsenin başına vermesin. İlk etapta tutuklu olduğum için karşı tarafı arayıp başsağlığı dileyemedim. Avukatım da beni, acılı olduklarından tepki alabilirim diye uyardı. Kovuşturma aşamasında da karşı tarafın tavrı nedeni ile ters tepki almamak için karşı tarafa başsağlığı dileyemedim. Bu bir kazaydı. Ben isteyerek bu olaya karışmadım. Bu olaydan sonra hayatım alt üst oldu. Okulu bıraktım, çalışamıyorum” dedi. Sanık Ezgi Aydın ise, “Beraatime karar verilsin. Başka bir diyeceğim yoktur” dedi.

“ACIMIZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Ölen Okan Arıkan’ın babası Namık Arıkan, “Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Biz maddiyat peşinde değiliz. Acımız her geçen gün artıyor. Oğlumu hiç bir şey geri getiremez. Başka canlar yanmasın diye örnek teşkil edecek bir ceza verilmesini istiyoruz. Ancak, sanık ve avukatının, onlara karşı olumsuz bir davranışımızın olduğuna yönelik beyanları beni yaraladı” dedi.

Mahkeme Hakimi Betül Çelik Dizle, sanık Orkun Efe Bardakçı’yı, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan, sanığın asli kusurlu oluşu da göz önüne alınarak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezanın, sanığın geleceği üzerinde olası etkilerini de nazara alan mahkeme hakimi, 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme Hakimi, sanık Orkun Efe Bardakçı’nın ehliyetinin de, cezanın infazından itibaren 2 yıl süre ile geri alınmasına karar verdi.

Mahkeme Hakimi, sanık Ezgi Aydın hakkında her ne kadar ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan kamu davası açılmışsa da, sanığa yüklenen suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar verdi.

Bu arada, sanığa verilen cezayı az bulduklarını söyleyen müşteki Namık Arıkan’ın avukatı Kenan Tandoğan, karara itiraz edeceklerini söyledi.



3 KEZ BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Daha önce mahkeme tarafından aldırılan iki raporda tarafların asli kusurlu olduğunun belirtilmesi üzerine, mahkemenin talebiyle Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından tayin edilen 3’lü trafik bilirkişisi tarafından geçtiğimiz Mart ayında hazırlanan 3. raporda ise, sanık Orkun Efe Bardakçı’nın asli, ölen Okan Arıkan’ın ise tali kusurlu olduğu belirtilmişti.