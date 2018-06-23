Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sandık çağrısı

Salonda bulunan muhtarlara seslenen Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: "Muhtarlarla ilgili güzel projelerimiz var. Ayın 25'inde güzel bir Türkiye'ye uyanırsak muhtarlarla ilgili yeni bir sayfa açılacaktır. Biz muhtarların önemli olduğunu biliyoruz. Yüzün üstünde kanunda muhtar adı geçer ama muhtarların bir muhtarlık kanunu yoktur. İlk yapılması gereken şey muhtarlık kanunun çıkarılmasıdır. Bununla ilgili hazırlığımızı yaptık. Her mahallede veya köyde kim fakirdir bunu en iyi bilen muhtardır. O zaman sosyal yardımların muhtar aracılığıyla dağıtılması lazım. Muhtar sosyal yardımları emin olun adaletle yapar. Fakir zengin ayrımı yapmaz. Muhtarların oturacağı makam olması lazım. Bazı yerlerde bizim belediyeler yapıyor. Ama bu belediyeye bırakılacak iş değil, devletin yapması lazım. Bunun çözülmesi lazım. Muhtarlık bir kurum mu, evet. Niye sizin ayrı bir bütçeniz yok. Seçimle gelen her organın bütçesi var, muhtarların yok. Türkiye'deki bütün muhtarlardan oy istiyoruz. Kendi geleceğini düşünüyorsanız, 'muhtarlar da demokrasinin temel taşı' diyorsanız, bunların sözünü veren siyasi partiye 'evet' oyunuz verin.

ESNAF DEVLETE YÜK OLMAZ

Burada esnaf kardeşlerimde var. Bundan 10 yıl önce esnaf sayısı beş milyondu. Bugün 1 milyon 250 bin. Çoğu işsiz kaldı. Niçin; şehir merkezlerine kurulan zincir mağazaları yüzünden. Kim bunları engelleyecek. Esnaf devlete yük olmaz. Bu düzen devam ederse esnaf diye kuruluş kalmaz. Sizin hakkınızı savunan siyasi partinin arkasında kapı gibi duracaksınız. Devlet esnafı korur ve destekler. Sizden isteğim, bütün esnaf kardeşlerimizden isteğim, bir milyon 250 bin esnafın hiç bir fire vermeden oylarının tamamını bekliyorum. Biz taşeron, asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdik. Yarın sandığa gideceğiz. Biz halka ne söz verdiysek hepsinin arkasında durduk. Bu düzen değişmeli diyorsanız adresiniz bellidir, CHP."

'MUHARREM BEY BAŞARILI VE ÇALIŞKAN'

Yarınki seçimler sıradan bir seçim değil. Hepimiz elimizi vicdanımıza koyarak oy kullanmalıyız. Çocuklarımıza, vatanımıza, devletimize karşı sorumluluğumuz var. Harama ortak olmak diye bir kavram var. Kul hakkını yiyen ve bununda hesabını vermeyen kişiye oy verilirse harama ortak olunuyor demektir. O yüzden vicdanınıza sesleniyorum. Biz kavgasız bir Türkiye istiyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil. Ama herkes düşüncesini rahatlıkla ifade etmelidir. Farklı düşünen insanlar her toplumda değerlidir. Sayın Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledik. Başarılı ve çalışkan Türkiye'nin sorunlarını bilen, binlerce öğrenci yetiştiren bir öğretmen. Muharrem beye vereceğiniz her destek demokrasiye vereceğiniz destektir.”