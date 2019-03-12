Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mudanya'da önemli açıklamalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKemal Kılıçdaroğlu’ndan Mudanya'da önemli açıklamalar
GeriGündem Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mudanya'da önemli açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
12.03.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mudanya'da önemli açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa Mudanya’da STK Temsilcileri, Hemşehri Dernekleri, Esnaf Odaları ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Mudanya'dayız. Türkiye’nin tarih açısından zengin, doğal zenginlikleri açısından bir yerde belediye başkanlığı yapmak güzel. Sayın başkan düşüncelerini aktardı, anlattı.

İYİ Partinin vekilleri burada, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri burada.  Kanaat önderleri var. Hoşgeldiniz şeref verdiniz diyorum.

Kanaat önderi toplumda davranışlarıyla konuşmasıyla güven duyulan kişi demektir. Bilgi tecrübesiyle her şeyiyle. İnsanlar ona gider danışır. Kanaat önderi budur. Bu bağlamda STK’lar muhtarlar birer kanaat önderidir. Dolayısıyla kanaat önderlerinin böyle bir yönü vardır. Kanaat önderlerinin sorumlulukları da vardır.

Bu bağlamda muhtarlarımız önemli birer kanaat önderidir. Bir vatandaşın en kolay ulaşabildiği seçilmiş kişi muhtardır. Çünkü belediye başkanına bakanlara ulaşmak bir sürü sıkıntıdır. Ama mahallenin muhtarına rahatlıkla ulaşabilir. Dolayısıyla belediye ile muhtarlık arasındaki ilişki birlikte yönetmeyi güçlendirmiş olur.

Bu birlikte yönetimin mihenk taşıdır. Annelerin güven içinde çocuklarını bırakabileceklerini niye bir kreş olmasın?

Bir belediyenin güveni sosyal yardımdır. Garibanın yanında olmaktır. Varlıklı bir insana siz istediğiniz kadar hizmet götürün duymaz bile bunu.

Başkanlara şunu söylüyorum. Sizden iki şey bekliyorum. Seçildiğiniz andan itibaren bütün halkı kucaklayacaksınız. Her mahalleye hizmet götüreceksin. Bir konuda ayrımcılık yapabilirsin. Bir mahalle fakirse pozitif ayrımcılık yap

İkincisi, milletin parasını harcayan belediye başkanının harcadığı her kuruşun hesabını vermesi lazım.  O güzelim yeşil Bursa nerede. Bursa yeniden hak ettiği değeri kazanacak. Tarihi ve coğrafyası ile yeniden şahlanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan makinist koltuğunda... Tarihi gün... Gebze - Halkalı hattı açıldı

Silivri'de iş adamı çiftlikte ölü bulundu: Kafasına koli bandı sarılmış

Kahreden haber! Ölüm böyle geldi

Halk otobüsünde panik anları! Şoför aniden fenalaşınca...