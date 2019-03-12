Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mudanya'da önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Mudanya'dayız. Türkiye’nin tarih açısından zengin, doğal zenginlikleri açısından bir yerde belediye başkanlığı yapmak güzel. Sayın başkan düşüncelerini aktardı, anlattı.

İYİ Partinin vekilleri burada, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri burada. Kanaat önderleri var. Hoşgeldiniz şeref verdiniz diyorum.

Kanaat önderi toplumda davranışlarıyla konuşmasıyla güven duyulan kişi demektir. Bilgi tecrübesiyle her şeyiyle. İnsanlar ona gider danışır. Kanaat önderi budur. Bu bağlamda STK’lar muhtarlar birer kanaat önderidir. Dolayısıyla kanaat önderlerinin böyle bir yönü vardır. Kanaat önderlerinin sorumlulukları da vardır.

Bu bağlamda muhtarlarımız önemli birer kanaat önderidir. Bir vatandaşın en kolay ulaşabildiği seçilmiş kişi muhtardır. Çünkü belediye başkanına bakanlara ulaşmak bir sürü sıkıntıdır. Ama mahallenin muhtarına rahatlıkla ulaşabilir. Dolayısıyla belediye ile muhtarlık arasındaki ilişki birlikte yönetmeyi güçlendirmiş olur.

Bu birlikte yönetimin mihenk taşıdır. Annelerin güven içinde çocuklarını bırakabileceklerini niye bir kreş olmasın?

Bir belediyenin güveni sosyal yardımdır. Garibanın yanında olmaktır. Varlıklı bir insana siz istediğiniz kadar hizmet götürün duymaz bile bunu.

Başkanlara şunu söylüyorum. Sizden iki şey bekliyorum. Seçildiğiniz andan itibaren bütün halkı kucaklayacaksınız. Her mahalleye hizmet götüreceksin. Bir konuda ayrımcılık yapabilirsin. Bir mahalle fakirse pozitif ayrımcılık yap

İkincisi, milletin parasını harcayan belediye başkanının harcadığı her kuruşun hesabını vermesi lazım. O güzelim yeşil Bursa nerede. Bursa yeniden hak ettiği değeri kazanacak. Tarihi ve coğrafyası ile yeniden şahlanacak.