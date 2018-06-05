Kemal Kılıçdaroğlu'dan flaş açıklamalar

-Sizce nasıl bir seçim atmosferi geçiriyor Türkiye?

Hangi açıdan baktığınıza bağlı. Seçim meydanları canlı, özellikle Muharrem İnce'nin mitingleri son derece canlı, keyifli. Diğerleri biraz daha durgun geçiyor. Millet ittifakının diğer bileşenlerinin mitingleri ise medyada yer almıyor bu da bizi üzüyor. En son Meral Akşener'in Gaziantep'te kamyonla engellenmesi bizleri son derece üzdü.

-Muharrem İnce rüzgari esiyor. Biraz anlatabilir misiniz? Bu rüzgar nasıl bir rüzgar? Anket sonuçları Muharrem İnce'nin 10 puan yükseldiğini gösteriyor. Ne diyorsunuz?

29-30 bandında görünüyor. Tabii ikinci turda Muharrem Bey kazanacak. Bu ülkede 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım diyenin kazanması lazım. Baştan beri söylediği şu: Ben 80 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım dedi. CHP rozetini çıkardığına göre ve 80 milyonu kucakladığına göre de beraber mitinge çıkmamızın doğru olmadığını düşündük.

-Parlamenter sisteme dönüş olacak mı?

Biz hiçbir zaman eskiyi savunmadık eski parlamenter sistemi de savunmadık. Şimdi diyorlar ki 'onlar eski sisteme dönmek istiyorlar' hayır efendim biz eskiye dönmek istemiyoruz. Bir partinin genel başkanı hâkim mi tayin eder? Yüzde 10 seçim barajı... 2002’de yüzde 34 oy aldılar parlamentoda yüzde 65’i temsil ettiler. Bu mu milli iradeyi temsil etmek? Yüzde 10 seçim barajının kaldırılması için defalarca teklif verdik kabul etmediler. Seçim yasasını neden değiştirmiyoruz? Neden kadın kotası getirmiyoruz? Arzu ederiz kadınlar daha fazla görünür olur parlamentoda.

-Restarosyan süreci nasıl bir yol haritasıyla şekillenecek?

Parlamenter sistemin yeniden inşa edilmesi lazım ve yeni kurumların gelmesi lazım. Bir yandan anayasa değişikliği için çalışılması lazım. Bir yandan anayasa değişikliği için çalışılması lazım. İlk defa sivil anayasa imkanı doğacak.

Öbür taraftan İnce bir ekiple yola çıkacak; her şeyi ben yaparım mantığıyla gitmeyecek zaten. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı bütün dünyaya ilan edilecek. Ona müdahale edilmeyecektir. 12 Eylül darbe hukukundan Türk hukuk sistemi kurtulmadıkça demokratik bir parlamenter sistemi kuramayız.



-Ekonomi yönetiminizi ne zaman açıklayacaksınız? Kısa vadede piyasaları istikrar kavuşturmak için ne yapacaksanız?

Sayın İnce meydanlarda da söyledi, ilk yapacağı OHAL'i kaldırmaktır. Bu en azından yargıya erişim hakkını yeniden yurttaşlara verecektir. Yargının önündeki engelleri kaldıracak dolayısıyla. Merkez Bankası'nın müdahale araçlarına siyasetin müdahale etmeyeceğini bütün dünyaya duyuracağız.

Türkiye ekonomisi tefecilere çalışıyor. Erdoğan rantiye sınıfına çalışıyor. Türkiye'nin yatırım politikasını belirleyenler müteahhitler. Erdoğan içeride farklı dışarıda farklı konuşuyor. Ülke böyle yönetilmez. Türkiye'de ekonomiyi Erdoğan değil faiz lobisi yönetiyor. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor.

Bugüne kadar AK Parti hükümetlerinin enflasyon konusunda hiçbir öngörüsü tutmamıştır.

Türkiye güçlü bir ülke olacak. Herhangi bir vatandaş gerekirse Muharrem İnce'yi de Kılıçdaroğlu'nu da eleştirebilecek. Kimse eleştirdi diye tutuklanmayacak

Erdoğan neden ekonomiden söz etmiyor? Konuşulacak bir yanı yok ekonominin. Faizler yüksek, işsizlik arttı. Kişi başına düşen milli gelir artmadı.

Erdoğan ekonomi konusunda dut yemiş bülbül gibi.

'CHP yatırımlara karşı' deniyor. Bizim sorduğumuz soru; bunları kaça yaptığın. Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Çünkü bizim yurttaşların vergisiyle yapıyorsun sen bunu. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi havlu attı, 'biz metro yapamıyoruz' diye. İzmir 'yaparım' dedi devam etti. İstanbul'da bu maliyet 3 katı, Ankara'da 2 katı. Neden İstanbul'da 3 misliyle yapılabiliyor? Bu neden birinin bize bunu anlatması lazım. İşte devlet böyle yönetilir. Sen gideceksin Londra'daki tefecilere ülkeyi teslim ediyorsun. Sonra çıkıp Muharrem Bey'e 'Ülkeyi teslim ediyorsun' diyor.

Vergisini ve sigorta birimini düzenli ödeyen, borcu olmayan her KOBİ'ye 0 faizle kredi vereceğiz. Daha fazla istihdam daha fazla üretim yapacak. Devler alamıyor ve sürekli af çıkariyor diyoruz ya. İşte bunun için Londra'ya gidiyor borç verin diyor. İşte ytahsil ettiğinde devlet bu borçlardan kurtulacak. İhracatı ve ihracatçıyı desteklemek zorundayız.

Millet İttifakı çoğunluğu sağlayacaktır. Muharrem Bey ikinci turda kesinlikle cumhurbaşkanı olarak seçilecek.