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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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UŞAK (AA)
01.03.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

Kemal Kılıçdaroğlu Uşak mitinginde konuştu

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Kemal Kılıçdaroğlu Uşak mitinginde konuştu

CHP'nin Uşak mitinginde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Gerilimden, kavgadan bıktık. Türkiye'nin hamurunda sevgi, hoşgörü ve tolerans vardır. Siyasi partilerin arasındaki yarış hizmet yarışıdır, başka bir yarış olmaz. Yarın sandığa gideceğiz, elimizi vicdanımıza koyacağız ve aklımızla oy kullanacağız. Türkiye'de büyük bir dönüşümün kapısını aralamış olacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gerilimden, kavgadan bıktık. Türkiye'nin hamurunda sevgi, hoşgörü ve tolerans vardır. Siyasi partilerin arasındaki yarış hizmet yarışıdır, başka bir yarış olmaz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Uşak temasları kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet etti ardından partisinin Kent Meydanı'nda düzenlediği mitingine katıldı.     

Türkiye'nin bir ekonomik krizin ortasında olduğunu, Uşak'taki organize sanayi bölgesinde de son 1 ayda 3 bin 500 çalışanın işsiz kaldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, mutfaktaki yangının artık sokağa taştığını dile getirdi.     

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:     

"Bu memleketi yönetenler 17 yılın sonunda nasıl oluyor da insanlarımızı soğan biber kuyruğuna mahkum ediyorlar. Yarın sandığa gideceğiz, elimizi vicdanımıza koyacağız ve aklımızla oy kullanacağız. Türkiye'de büyük bir dönüşümün kapısını aralamış olacağız. Tüm baskılara rağmen Türkiye'de halk, demokrasinin penceresini, kapısını açtı ve demokrasinin önündeki bütün duvarları yıktı diyecekler. O duvarları yıkmak zorundayız. Kuvayımilliye döneminde neleri yaptıysak nasıl mücadele verdiysek aynı mücadeleyi vermek zorundayız."       

Kemal Kılıçdaroğlu, işsizlikle mücadele etmenin her yöneticinin görevi olduğunu belirtti.      

Ülkeyi yönetenlerin halkın ne durumda olduğunun farkında olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "En sonunda kalktılar hal esnafını da terörist ilan ettiler. Hal esnafını terörist ilan eden adamdan bu ülkeye hayır gelir mi Allah aşkına." diye konuştu.       

İşsizliği bitirmenin yolunun 31 Mart'ta kurulacak sandıktan geçtiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, aksi halde bu sorunun giderek büyüyeceğini ileri sürdü.         

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 16 yıllık dönemde devletin elindeki tüm değerlerin satıldığını, son olarak tank ve palet fabrikasının da yabancılara verildiğini savundu.     

Bazı kürk çeşitlerinde ÖTV'nin kaldırıldığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:     

"Beyler gözünüz aydın, artık giderken hanımızına bir kürk götürürsünüz, vergisiz alacaksınız. Şu adalete bakın Allah aşkına, esnaftan, asgari ücretliden, sanayiciden vergi alırsın, kürkten vergi almazsın bunun adı adalet oluyor hangi adalet Allah aşkına.           

Romanya'dan saman getiriyorsunuz, Arjantin'den canlı hayvan getiriyorsunuz, samanı bu hayvana veriyorsunuz, 'ben tarım yaptım' diyorsunuz. Sonuç, insanlar kuyrukta, ne adı 'varlık kuyruğu'...     

Bir salı konuşmasında çöpten geçimini sağlamak bir şeyler toplayan, yüzü görünmeyen bir kadının fotoğrafını göstermiştim. Bu fotoğraf aşağı yukarı tüm gazetelerde görüldü fakat kimse ses çıkarmadı. O kadının, ailenin dramını bilen var mı, hangi koşullarda evini geçindirecek bilen var mı? Ben bunu gösterdim kıyamet koptu. 'Vay efendim o kadın o kadın değil'. Yüzlerce, binlerce kadın ve çocuk var öyle ama gözleri kör görmezler, kulakları sağır duymazlar ve biz onların görmeyen gözlerine gerçeği göstereceğiz, duymayan kulaklarına gerçeği duyuracağız."       

"GERİLİMDEN, KAVGADAN BIKTIK"

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının hiç kimseyi ötekileştirmeden kucaklayacağını ve fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacağını ifade etti.         

Kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmadıklarını, her evde huzur ve bereket olmasını istediklerinin anlatan Kılıçdaroğlu, "Gerilimden, kavgadan bıktık. Türkiye'nin hamurunda sevgi, hoşgörü ve tolerans vardır. Siyasi partilerin arasındaki yarış hizmet yarışıdır, başka bir yarış olmaz. Hizmet istiyorsanız buyurun gelin. Kavga istiyorsanız gidin kendi aranızda ne kavganız varsa yapın bize bulaşmayın diyoruz."       

CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Asım Kalelioğlu da belediyede katılımcı demokrasiyi işler hale getireceklerini dile getirdi.     

 

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