Kemal Kılıçdaroğlu: Ezan Arapça okunur

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKemal Kılıçdaroğlu: Ezan Arapça okunur
GeriGündem Kemal Kılıçdaroğlu: Ezan Arapça okunur
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Abdulkadir SELVİ
09.11.2018 - 01:23, Son Güncelleme:

Kemal Kılıçdaroğlu: Ezan Arapça okunur

Abdulkadir SELVİ
Abdulkadir SELVİ
aselvi@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdulkadir SELVİ
Abdulkadir SELVİ
aselvi@hurriyet.com.tr
Kemal Kılıçdaroğlu: Ezan Arapça okunur

Türkçe ezan tartışmasını gündeme getiren CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkçe ezan tartışmasını doğru bulmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, “Arapça ezan-Türkçe ezan tartışmasının bırakılması lazım. Arapça ezan İslam dinimizin bir değeridir. Dünyanın neresinde okunursa okunsun ezanın İslam’ın bir çağrısı olduğunu ifade eder ki dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur. Ve ezana saygı gösterilir” dedi. CHP’li olan, CHP’nin kararlarına ve politikalarına uymak zorundadır" diyen Kılıçdaroğlu, "İstediğim gibi hareket ederim derseniz o zaman partiden ayrılırsınız." ifadelerini kullandı.

Türkçe ezanı gündeme getiren Öztürk Yılmaz’ın disipline oy birliğiyle sevk edildiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, bu tartışmanın başlatılmasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, parti politikalarına uymadan başına buyruk hareket edenlere ise kapıyı gösterdi. CHP Lideri şöyle konuştu:

“CHP’li olan, CHP’nin kararlarına ve politikalarına uymak zorundadır. Herkes istediği gibi hareket edemez. İstediğim gibi hareket ederim derseniz o zaman partiden ayrılırsınız. CHP’de olduğunuz sürece CHP’nin politikalarına göre hareket etmek durumundasınız.”

Ezan tartışmasını doğru bulmadığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Bu tür tartışmaları asla doğru bulmam. CHP olarak bu tür konuların tartışılmasında hassasız. Ne ben ne de arkadaşlarım bunu doğru bulmaz. Halkın bu kadar sorunu varken ezan tartışmasının açılmasını ise hiç doğru bulmam. Ki şunu da unutmamak gerekir, 16 Nisan 1950 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen ezanın Arapça okunabilmesine ilişkin yasa teklifine CHP grubu olumlu oy vermiştir. Sizin gazetenizin o dönemdeki başlığı da şöyleydi: ‘CHP de müzakerenin başlangıcında bu karara muhalif olmadığını bildirdi.’

EZAN ARAPÇA OKUNMALI

Kılıçdaroğlu, “Ezan nasıl okunmalı, Türkçe mi Arapça mı?” şeklindeki sorumuza ise şu karşılığı verdi: “Efendim, Arapça ezan-Türkçe ezan tartışmasının bırakılması lazım. Arapça ezan, İslam dinimizin evrensel bir değeridir. Dünyanın neresinde okunursa okunsun ezanın İslam’ın bir çağrısı olduğunu ifade eder. Ki dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur. Ve dünyanın her noktasında ezana saygı gösterilir. Bütün dünyada Arapça olarak okunur. Ve ezan okunduğunda dünyanın her tarafında saygı gösterilir. Biz politikacılar bir yerde konuşma yapıyorsak ezan okunduğunda saygımızdan dolayı konuşmamızı keser, ezanın bitmesini bekleriz. Çünkü bir toplum gelenekleri, görenekleri ve inançlarıyla yaşar. Biz CHP olarak toplumun değerlerine saygı gösteririz.”

Abdulkadir SELVİ
Abdulkadir SELVİ
aselvi@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Görüntüler çok konuşulmuştu! Mahkemede flaş sözler: Şoka girdim

Araç sahiplerini ilgilendiren haber... İstanbul'da uygulanmaya başladı

Saçları kısa kesildiği için annesiyle tartışınca kayboldu!

Kızı itiraf etti, babanın intikamı korkunç oldu