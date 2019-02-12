Kemal Kılıçdaroğlu CHP grubunda konuştu

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Biz bu ülkenin insanları olarak, haksızlığa uğramış bütün insanları bir araya gelmek zorundadır. Eğer biz mazlumların hakkını koruyacaksak bir arada olmak zorundayız.

Eğer insanlar haksız yere üniversitelerden atıldıysa, haksız yere hapishanelerde tutuluyorsa bunlara sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir.

Bizler, ister bu salonda olun, nerede olursanız olun ortak ses çıkarmak zorundayız! Mazlumun hakkını savunmak zorundayız! Savunduğumuz zaman bu ülkeye barış, huzur, bereket gelir.

Adaleti söyledim, adalet için yürüdüm, benim için mi hayır! Hepimiz için, 82 milyonun hakkı için yürüdüm. Eğer bir insan haksızlıkla karşı karşıyaysa, siz de sessiz kalıyorsanız dilsiz şeytan olursunuz. Biz asla ve asla dilsiz şeytan olmayacağız.

Zulme karşı mücadele etmek adaleti savunmak için mücadele etmek bizim görevimiz. Biz bunların yaptığı gibi ülkeyi yönetmek istemiyoruz, birileri bir şey söyleyecek, söylediği doğruysa ona uyacak. Eğer birilerinin talimatıyla diğerleri sessiz kalıyorsa işte onların adı dilsiz şeytandır. Onları biz öyle tanımlıyoruz.

Bizleri izleyen yurttaşlarıma, hangi kimlikten olursa olsun, yeter ki gönülleri adaletten yana olsun, birlikte yaşamaktan yana olsun... Onları sizler adına yürekten kucaklıyorum.

21 vatandaşımız hayatını kaybetti... O bina ile ilgili çok şey biliyordum. Ama enkazın altında insanlar varken onu politik bir sürecin parçası haline getirmekten kaçındık. Deprem olsa kim bilir kaç bina daha yıkılır.

BİR DE İFTİRA ATIYORLAR

Bina elbette yapılır, binayı yaparken kuralına uygun yapacaksın! Deprem olsa kimbilir kaç bina daha yıkılacak! 99 depreminin üstünden 21 yıl geçti. 21 yılda İstanbul'da ne yapıldı, hangi önlemler alındı? İmar affı çıkardılar... İmar affını sağlam binaya çıkar! Tescilli tabut haline getirdiler.

Bunları İstanbulluların bilmesi lazım. 25 yıldır İstanbul'u yöneteceksiniz. Ve İstanbul'da binalar deprem olmadan yıkılacak. Bir de iftira çıkardılar; Hayır, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz bütün gün oradaydı!

21 yılda bir ülke baştan inşa edilir. Bunun vebali de günahı da bu yönetimin boynundadır. Hiç kimse unutmasın, bunun vebali o yönetimin boynundadır.

HELİKOPTERLER YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Dün 4 askerimiz şehit oldu dünkü helikopter kazasında. Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu marka helikopterle ilgili, bu üretim helikopterle ilgili şunu söylememiz lazım: Bunların yeniden gözden geçirilmesi lazım.

Adaletten bahsettik, adalet nedir biliyor musunuz? Adalet komşunun evinde yangın çıkarsa suyla yangını söndürmeye gitmektir.

Benim başıma gelmesini istemediğim bir olay, düşüncesini beğenmediğim bir kişinin başına gelirse onun yanında olmak zorundayım. Adalet budur.



İHVAN ÜYESİNİ MISIR'A TESLİM ETTİLER

Karar Gazetesi 6 Şubat'ta bir haber verdi. Hüseyin diye birisi, İstanbul'a geliyor, güvenlik güçleri alıyorlar Mısır'a teslim ediyorlar. İdamla yargılanıyor. Ben insanların hakkını, hukukunu savunmak zorundayım. Şu anda işkence gördüğü söyleniyor. Eğer bir kişi idamla yargılanıyorsa Türkiye Cumhuriyeti onu göndermez. Karar Gazetesi manşete taşıyınca dediler ki biz bunu sehven göndermişiz. Bir insan sehven idam sehpasına gönderilir mi? Ve iktidar kanadından bir ses yok. Kabak polislerin başına patladı.



MANSUR YAVAŞ...

Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir adayımız. Ankara’nı Beypazarı ilçesinde belediye başkanıydı. Ankara’nın en önemli kentlerinden birisi haline getirdi. Şimdi Ankara’yı yeniden bölgenin en önemli kentlerinden birisi haline getirecektir. Orayı bir kültür, sanat, eğitim ve tarım kenti haline getirecektir. Ve Mansur Yavaş Mustafa Kemal’in izinden yürüyerek Ankara’yı gerçekten de kurtuluşun başkenti haline getirecektir.



Yerel yönetimlerde ne yapacağız açıkladım Bütün temsilcilerimiz 12 maddeyi ezberleyecek. Biz ne yapacağız, biz kazandığımız her yerde her belde de hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz.

CHP dışındaki belediyelerde çalışan asgari ücretli kardeşlerimize sesleniyorum bizim belediyelerimizde asgari ücretlilere 2 bin 200 lira veriyoruz. 31 Mart’ta oyunu gel sen de CHP’ye ver maaşını ondan sonra 2 bin 200 lira olarak al.



Çalışıyorsa herkes başımızın üstüne, kimsenin ekmeği ile oynanmayacak bunun da garantisi benim hangi görüşten olursanız olun.



Yeşile düşmanlar çocukların oynaması için yer yapmıyorlar, şehir de yaşayıp da ağaç görmeyen insan olabilir mi? İstanbul’a bakıyorsun her yer beton, çıkmışlar diyorlar biz İstanbul’a ihanet ettik, şimdi de ihanet edeceğiz diye oy istiyorlar. İstanbul’un trafik sorununu çözemeyiz diyorlar, e niye o zaman oy istiyorsun.

Ekrem İmamoğlu tamamını çözecek hiç endişe etmeyin. Başta gecekondu bölgeleri olmak üzere bütün belediyelerimiz kreş yapacak. Anne baba güvenle gelip çocuğunu teslim edecek. İstanbul'da AKP'li belediyelerde bir tane bile kreş yok. Ailelerin gözleri arkada kalmayacak.

Biz bunları yaparken İYİ Parti ile bir işbirliği, Saadet Partisi ile bir 'dirsek teması' yaptık. Her iki başkana da şükranlarımı borçluyum. Sayın Adalet Partisi (AP) Genel Başkan Vekili Tevfik Uğur Sipahi de desteklerini açıkladılar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum.



Bizim insan olarak mazlumun yanında adaletten yana olmak istediğimizi söyledim. Bu bizim kültürümüzde var. Geçen grup toplantısında Fettah Tamince’den bahsettim.



Bu beyefendi 17-25 Aralık’tan sonra Pensilvanya’ya gittim diyor, Bank Asya’ya para yatırdım diyor. Buna dokunan var mı, yok! Bununla ilgili çok sayıda kişiler bunun Gülen cemaatinin bir unsuru olduğunu söylüyorlar. Bu adam nasıl oluyor da dışarıda nasıl oluyor da askeri öğrenciler Kanun Hükmünde Kararname ile atılanlar içeride…



Örgüte ait olduğu söylenen üniversitelerin tamamı kapatıldı. Ama Fettah Tamince’nin üniversitesi kapatılmadı sadece ismi değiştirildi. Nasıl oluyor bu geçen sordum.



Dün de Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışında bu beyfendiye ihale verdiler, Erdoğan ile aynı karede. Fettah Tamince’yi ben mi koruyorum o mu koruyor. Parası pulu var diye yanına alıyorsun. Rıza Sarraf’ı da oturtmuştu protokol masasına şimdi de Fettah Tamince’yi oturtuyor.

Para babaları dışarıda askeri öğrenciler hapiste ben bunu seslendirdiğim zaman beni suçluyorlar ben sonuna kadar fakirin, arkası olmayanın yanında olacağım istediğiniz kadar beni suçlayın.



Osman Kavala 469 gündür neden hapiste hangi gerekçe ile hapiste? Birileri istedi diye hapiste… Buna da adalet diyorlar biz bunlara inanmayız ki zaten…



KPSS'DE ADALETSİZLİK

Bir anne baba düşünün, çocuğu okusun diye boğazından keser, üniversiteye gönderir. Çocuk üniversitede başarıyla mezun olur. Deniz Demir'den bahsediyorum. KPSS'ye girip Türkiye birincisi olur. Mülakatta elenir, bu mudur adalet? Bunların yatacak yeri yok. Kardeşimiz diyor ki, mülakatta her sorunun cevabını verdim. Sen cevabını verdin de karşındakiler insan değil, insanlığını unutmuş kişiler. Yıllar boyu kamuda çalıştım, yüzlerce sınava girdim belki, sınavlarda adaletsizlik yapmazdık. 1. 2. 3.lere usulen soru sorardık. Bilgili çünkü bu kişiler, devlette olmaları lazım. Siz liyakatli kişileri değil de torpillileri önemli makamlara getirirseniz devleti çökertirsiniz.

Taşeron işçileri Türkiye'nin gündemine getiren biziz. Size kadro vereceğiz dediler, bir kısmına kadro verdiler, bir kısmına vermediler. Kadro verdiklerini de perişan ettiler.

Hala 10 binlerce taşeron işçisi kamuda çalışıyor. Dedim ya, mazlumun yanında olacağız, sonuna kadar taşeron işçilerine kadro verilene kadar onların yanında olacağız. Kadro verdiler ama beyefendi yüzde 26 çift dikiş alırken onlara yüzde 4 verdiler. Bu köleliğe devam edeceksiniz demektir. Bu kölelik zulmüne dur demek zorundayız.

FİYAT İNDİRİMİ YALAN

Bu zat otobüs parası ödemez, ev kirası, yemek parası ödemez. Hiçbir şey ödemez. Maaşına yüzde 26 zam yapar. Taşeron işçisine yüzde 4 ile idare et derler, bunların yatacak yeri yok. Bak mart ayı geliyor, bir ders verin kardeşim! Sandığa gideceksin ders vereceksin. Diyorlar ki elektrikte ve doğalgazda fiyat indirdik. Tam bir aldatmaca, kandırmaca!

1 Ocak 2018 elektriğe zam, 1 Nisan 2018 zam, 1 Eylül 2018 zam, 1 Ekim 2018 zam... Arka arkaya elektriğe zamlar... Seçimler gelir indirim yaptık. Yüzde 90 zam yapmışsın, yüzde 10 indirim yapsan ne olur? Sen bindirim yaptın kardeşim. Aynı oyun doğalgazda da var. 1 Nisan zam, 1 Ağustos zam, 1 Eylül zam, 1 Ekim zam... 1 Ocak 2019 yüzde 10 indirim. Bunun adı nasıl indirim oluyor?



Erdoğan gitti Sivas’ta konuşma yaptı, oradaki taşeron işçileri bize kadro ver diye bağırıyor. Her şeyi verdik diyorlar ama vermediler hala 10 binlerce taşeron işçisi kamuda çalışıyor. Sonuna kadar kadronuzu alana kadar taşeron işçilerin de yanında olacağız.



Kadro verdiler ama yüzde 4 zam verdiler enflasyonun hali ortada taşeronlara yüzde 4 veriyorlar. Bu kölelik düzenine son vereceğiz. Bunlarda vicdan yok bunların yatacak yeri yok. Sandığa gidin bir ders verin kardeşim ya…