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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
16.03.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Kemal Kılıçdaroğlu: Böyle bir insanlık dışı katliamı bütün dünya görmeli

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Kemal Kılıçdaroğlu: Böyle bir insanlık dışı katliamı bütün dünya görmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sadece İslam coğrafyasının değil, sadece Müslümanların değil insan olan herkesin, hangi inançtan hangi kimlikten olursa olsun insan olan herkesin bu katliamı lanetlemesi lazım. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak her ortamda lanetliyoruz. Böyle bir insanlık dışı katliamı bütün dünya görmeli." dedi.

Kılıçdaroğlu, Ödemiş Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin huzuru ve barışı için bedeli ne olursa olsun her türlü mücadeleyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'da insanlığa sığmayan bir katliam yaşandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sadece İslam coğrafyasının değil, sadece Müslümanların değil insan olan herkesin, hangi inançtan hangi kimlikten olursa olsun insan olan herkesin bu katliamı lanetlemesi lazım. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak her ortamda lanetliyoruz. Böyle bir insanlık dışı katliamı bütün dünya görmeli. Bütün dünya görmeli ki inanç üzerinden siyasetin ne kadar yanlış olduğunu görmeli. O insanlar masum insanlar. O insanlar sadece ve sadece Allah'a dua etmek için oraya gidiyorlar. Manevi dünyaları onların zenginliği. O zenginliğe herkesin saygı duyması lazım. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak 3 arkadaşımızı görevlendirdik. Yeni Zelanda'daki cenazeye gidecekler."

Kılıçdaroğlu, 2018'de Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk, 28 milyon dolarlık buğday ve 13 milyon dolarlık tütün ithal edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Batı'nın egemen güçleri dediler ki 'Çiftçiye doğrudan gelir desteği vereceğiz, ekmeyecek tarlasını, ben ona para vereceğim.' Para aldı, kimse ekmedi. Sonra ne oldu? Ekmeğe ihtiyaç var, patatese, bibere, domatese, salçaya ihtiyaç var. Nereden gelecek bunlar, 82 milyon kişi karnını doyuracak. Bu sefer Batı'nın egemen güçleri dedi ki 'Merak etmeyin buğday, patates, domates, mercimek biz size veririz. Ne isterseniz biz size veririz'. Şu patates Allah aşkına. 200 bin ton sıfır gümrüklü patates ithal ediyoruz. Şu patatesin güzelliğine bakın, bu topraklarda yetişiyor."

Kemal Kılıçdaroğlu: Böyle bir insanlık dışı katliamı bütün dünya görmeli

İŞSİZLİK SORUNU

İşsizliği önüne geçmenin tek yolunun üretmek olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Üreten Türkiye güçlü Türkiye'dir. Üreten Türkiye dünyanın her tarafında saygın bir Türkiye'dir. Bunu yaparsanız güçlü olursunuz ama elin oğlunun ürettiğini oturup tüketirseniz sizin itibarınız, gücünüz olmaz. O nedenle gücün kaynağı üretimdir. Mustafa Kemal Atatürk neden fabrikalar kurdu, neden Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödeyerek, el aleme avuç açmamanın bir yolunu buldu. Devasa Osmanlı İmparatorluğu neden battı? Dünyaya egemen olan bir Osmanlı İmparatorluğu üretimden koparıldığı için battı."

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na hizmetlerden dolayı teşekkür ederek Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'e destek istedi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Ödemiş yakınlarındaki Yeniköy’de bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet edip, çay içti.

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