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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.06.2019 - 21:36, Son Güncelleme:

Kemal Kılıçdaroğlu: Birlikte demokrasimizi yükselteceğiz

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Kemal Kılıçdaroğlu: Birlikte demokrasimizi yükselteceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Halkımızın iradesine güveniyoruz. Allah'ın izniyle 800 bin oy farkıyla biz bu işi çözdük.

Her şey adalet yürüyüşüyle başladı. Adalet, huzur ve hak istedik. Bütün dünyaya sesimizi duyurduk. Hakkı hukuku ve adaleti istedik. Bütün engelleri hep birlikte aştık. En son İstanbul seçimlerinde aştık.

Gençlik kollarına, kadın kollarına, partiye üye olmaksızın destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen 80 milyon tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İYİ Parti başkanına ve milletvekillerine gönülden teşekkür ediyorum.

Bizler tarihin en önemli süreçlerinden birini yaşadık. Demokrasi konusunda destan yazdık ve bu yazdığımız destan bütün dünyada yankılanıyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz.

82 milyon demokrasi sınavını verdi. Birlikte demokrasimizi yükselteceğiz. Ekrem İmamoğlu 'Her şey çok güzel olacak' dedi ve onun beklentileri karşılık buldu. Kazanan Türkiye'dir.

Mansur Başkan Ankara'yı Cumhuriyet'in Ankara'sı yapacaktır. Göreceksiniz Ekrem İmamoğlu da 3 İmparatorluğa başkentlik yapan İstanbul'u dünyanın en önemli markası yapacaktır.

Her belediye başkanına nasip olmaz. 2 şer ay arayla Belediye Başkanlığı'na seçilmek herkese nasip olmaz. Bundan sonra hiçbirimizin önünde engel yok. Herkesi kucaklayacağız.

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