Kemal Karpat kimdir? Kemal Karpat'ın biyografisi
Tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan Kemal Karpat, 20 Şubat 2019'da 96 yaşında ABD'nin Winconsin eyaletinde hayatını kaybetti. Kemal Karpat aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibiydi. Peki, Kemal Karpat kimdir? İşte, Kemal Karpat'ın biyografisi...
Kemal Karpat, Türk anne ve babanın oğlu olarak 1925 yılında Romanya'da dünyaya geldi.
Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 1947'de alan Kemal Karpat, yüksek lisansını Washington Üniversitesi Siyasi Bilimler, doktorasını ise New York Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimlerde 1957'de tamamladı. Karpat, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyindeki görevinin ardından Montana State, New York, Princeton, Bilkent, Ortadoğu Teknik, Ankara, Harvard, John Hopkins, Colombia üniversiteleri ve Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı.
Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığını ve The Turkish Studies Association ile Türk Araştırmaları Kurumunun direktörlüklerini yürüten Karpat, Orta Asya Çalışmaları Derneğinin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı'nın da koordinatörlüğünü yaptı.
Karpat'ın tarih alanında çok sayıda makale ve kitabı bulunuyor.
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