Kelebekler neden çoğaldı?
Konya'da kelebeklerin bir anda çoğalması kentte yaşayan birçok kişi için merak konusu oldu. Kent merkezinde koloniler halinde uçuşan yüz binlerce kelebek, güzel görüntüler oluşturdu.
Konya'da kent merkezinde koloniler halinde uçuşan yüz binlerce kelebek, güzel görüntüler oluşturdu.
Konya'da baharın gelmesiyle kelebek yoğunluğu görüldü. Kent merkezinde koloniler halinde uçuşan kelebekler, vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Görsel şölen yaşatan ve yeşil alanlarda daha fazla görülen kelebekleri görenler, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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