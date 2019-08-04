Kelebekle cinayet
İSTANBUL Sultangazi’deki Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde, önceki gece saat 00.30 sıralarında, arkadaşları Şükrü Ün (19) ve B.Ö. (16) ile oturan Batuhan Korkmaz’a (18) Şeyhmus D. (18) ve Serhat Ç. (18) laf attı. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Şeyhmus D. ‘kelebek’ adı verilen bıçağını çıkararak saldırdı. Batuhan Korkmaz kalbinin üzeri ve kasığından, Şükrü Ün dizlerinden, B.Ö. de bacağından yaralandı. Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Şeyhmus D. ve Serhat Ç. ise polise teslim oldu. B.Ö. hastanede alınan ifadesinde “Arkadaşlarımızla oturuyorduk. Bize laf attılar. Kavga başladı.
Bu sırada Şeyhmus D. bıçak çıkararak bize saldırdı” dedi. Gözaltına alınan 2 şüpheli de olayın laf atma nedeniyle başladığını söyledi. Bıçakla önce karşı tarafın kendilerine saldırdığını öne süren Şeyhmus D.’nin ‘hırsızlık’ ve ‘kasten yaralama’dan, Serhat Ç.’nin ise ‘kasten yaralama’dan kaydı olduğu ortaya çıktı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle