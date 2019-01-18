Kediyi sopayla döven işadamı gözaltına alındı
İstanbul Bahçelievler'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evinde kediyi sopayla defalarca dövmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. İnsanın kanını donduran görüntülerin geçtiğimiz aylarda çekildiği öğrenildi. Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hakan G. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kocasinan'da tekstil işiyle uğraşan işadamı Hakan G.'nin bir kediyi elindeki sopayla defalarca dövmesi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Tepki ve şikâyetler üzerine harekete geçen polis ekipleri Hakan G.'yi kaldığı adreste gözaltına aldı. Hakan G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Vatandaşlar tarafından kaydedilen Hakan G.'nin gözaltına alındığı görüntülerde, işadamının polislerle konuştuğu ve "Kendi arabamla gelebilir miyim?" diye sorduğu görülüyor. Hakan G. Polis aracıyla emniyete götürülüyor.
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