Kediotunun faydaları neler? Uykusuzluğa iyi gelen kediotu nasıl kullanılır?

Eski Yunanlıların tedavi yöntemlerinde kullandığı kediotu, idrar sökücü olarak, ayrıca sindirim bozukluklarında, karaciğer sorunlarında ve idrar yolu rahatsızlıklarında tedavi amacıyla kullanıldı. Kokusunu sevmeseler de Yunanlılar bitkiye şifalı özellikleri nedeniyle değer verdiler. 2000 yıl sonra bugün kediotu, bitkisel tıbbın en iyi uykuya yardımcı yatıştırıcılarından birisi olarak kullanılmaktadır. Kediotunun kokusundaki bir şey kedileri –ve fareleri de- kendinden geçirip çıldırtır. İşte kediler üzerinde de etkisi olan kediotunun faydaları, kullanım alanları!Eski Yunanlıların tedavi yöntemlerinde kullandığı kediotu, idrar sökücü olarak, ayrıca sindirim bozukluklarında, karaciğer sorunlarında ve idrar yolu rahatsızlıklarında tedavi amacıyla kullanıldı. Kokusunu sevmeseler de Yunanlılar bitkiye şifalı özellikleri nedeniyle değer verdiler. 2000 yıl sonra bugün kediotu, bitkisel tıbbın en iyi uykuya yardımcı yatıştırıcılarından birisi olarak kullanılmaktadır. Kediotunun kokusundaki bir şey kedileri –ve fareleri de- kendinden geçirip çıldırtır. İşte kediler üzerinde de etkisi olan kediotunun faydaları, kullanım alanları!

KEDİOTUNUN TARİHİ



Kediotunun geleneksel tıptaki yaygınlığı 20. yüzyılın ortalarına kadar sürdü. Valeriana officinalis ve diğer türler Çin ve Hindistan’da Ayurveda tıbbında da kullanıldı. Orta Çağ boyunca kediotunun Avrupa’daki yaygınlığı hızla arttı ve bitki her derde deva olarak görülmeye başlandı. Zaman içinde yatıştırıcı etkisi değer kazandı. 1600’lü yıllarda Avrupa’da ve sonrasında Amerika’da sakinleştirici etkisi nedeniyle sinirsel gerginlik ve başka birçok sinirsel bozukluk, uykusuzluk ve depresyon tedavisinde ve hatta sara nöbetlerinin şiddetinin azaltılmasında geniş çapta kullanıldı.



Günümüzde kediotu sağlıklı gıda mağazalarında diyet takviyesi olarak sunulmaktadır. Bitki uzmanları ve natüropatlar kediotunu uykusuzluk ve diğer uyku sorunları için verilen reçeteli ilaçlara güvenli bir alternatif olarak tavsiye etmektedir.



Tedavi Amaçlı Kullanımı



Asabiyet, Uykusuzluk, Anksiyete



Kediotu Avrupa’da daha çok yatıştırıcı olarak kullanılır. Almanya, Belçika, Fransa, İsviçre ve İtalya’daki eczanelerde satılan yüzden fazla kediotu karışımı vardır. Araştırmacılar kediotunun içeriğinde yatıştırıcı etkiye sahip maddeleri anlamaya günden güne daha çok yaklaşmaktadırlar. GABA, merkezi sinir sistemindeki başlıca inhibitör nöro taşıyıcılardan biridir ve reseptörü olan GABA-A anksiyete ve uykusuzluğa karşı kullanılan birçok ilacın hedefidir. Kediotu kökünde bulunan valerenik asit ve valerenal maddeleri GABA-A reseptötlerine (alıcılar) güçlü bir şekilde yapışırlar ve tedavi edici özellikte esaslı bir yer tutarlar. Kediotunun uykusuzluk hastalığına etkileriyle ilgili yapılmış çok sayıda klinik araştırma vardır. 2-4 haftalık süre boyunca her gece kediotu alan insanlarda uyku ve uyku kalitesinde gözle görülür bir iyileşme görülmüştür. Kediotunun “akut” uykusuzluk için daha kısa süreli kullanıldığı başka durumlarda buna zıt sonuçlar da çıkmıştır. Eğer kediotu uykusuzluğa için kullanılacaksa en az 2 hafta kullanılmalıdır. Avrupa’da kediotundan yapılan ilaçların çoğu şerbetçiotu, oğul otu ya da çarkıfelek de içerir. Kediotu ve şerbetçiotu karışımı Avrupa’da yaygındır. Bu karışımın uykuya dalmayı hızlandırdığı ve geceleri kalkma soru¬nunu azalttığı yapılan çalışmalarda görülmüştür. Kediotu ve oğulotunun 12 ve altındaki yaşlardaki çocuklarda uykuyu geliştirdiği yapılan bir çalışmayla gösterilmiştir. Kediotunun hafif uykusuzluk hastalığının tedavisinde güvenilir olduğu görülmektedir. Kediotu, şerbetçiotu/oğulotuyla birlikte kullanıldığında daha etkili olabilir.



Kullanım Şekli

ÇAY: 1 çay kaşığı kurutulmuş kediotu kökünü 1 fincan suda 10 dakika demleyip süzün. Yatmadan 30-60 dakika önce için.



KAPSÜL: Yatmadan 30-60 dakika önce 2 ya da 3 gram kurutulmuş kediotu kökü alın.



EKSTRE: Valenerik asidi sağlamak için 300-900 gram kediotu tüketilir. TENTÜR: Genellikle yatmadan 30-60 dakika kadar önce 5-10 ml arası.



Uyarılar



Amerikan Bitki Ürünleri Kurumu, kediotuna birinci sınıf güvenlik notu vermiş ve uygun dozda kullanıldığında çok güvenli bir bitki olduğunu belirtmiştir. Kediotunun bağımlılık yaptığı düşünülmemektedir, bu açıdan uykusuzluk tedavisinde kullanılan başka birçok bitkiye göre avantajlıdır. Az sayıda kullanıcı, kullanımdan sonra huzursuzluk şikayetinde bulunmuştur.