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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.06.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

'Kedin üzerimi pisledi' diyerek arkadaşının boğazını kesti!

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'Kedin üzerimi pisledi' diyerek arkadaşının boğazını kesti!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde birlikte alkol aldıkları bağ evinde daha önce üstünü pisleten kedinin sahibi olan arkadaşının boğazını kesen zanlı hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmada "Alkollüydüm, neden yaptığımı hala anlamadım" dedi.

Olay Mudanya ilçesi Çepni yolu mevkiinde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, akşam beraber oturan F.Ş., S.C. ve Volkan S. sohbet ederken F.Ş. elindeki bıçakla bir anda Volkan S'nin boğazına saldırdı. Kanlar içinde kalan Volkan S. diğer arkadaşı S.C. tarafından hastaneye kaldırılırken F.Ş. ise Mudanya polisi tarafından yakalandı.

Çıkarıldığı ilk mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderilen F.Ş. hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk celsesi görüldü.

İlk duruşmaya tutuklu sanık F.Ş., tutuksuz sanık S.C, olayda yaralanan Volkan S, taraf yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan ve olay gecesini anlatan tutuklu sanık F.Ş. neden böyle bir şey yaptığını hala anlamadığını, o gece alkollü olduğunu ve hareketlerinin kontrollü olmadığını söyledi. F.Ş. ifadesinde, "Olay akşamı ben S.C. ve Volkan bağ evinde oturmuş alkol alıyorduk. Volkan'la kedi muhabbeti yapıyorduk. Kedisi daha önce ben onların evine gidince üzerimi pisletmişti. Ben kediden konu açılınca bir anda sol elimdeki bıçakla sağa doğru hamle yaptım. Sağ elimi kullanmadım. O esnada Volkan'ın boğazından kan akmaya başladı. Hemen S.C'ye arabanın anahtarını verip Volkan'ı hastaneye götürmesini söyledim. Benim Volkan'la aramda bir husumet yok. Oturur beraber içeriz, sohbet ederiz. Neden yaptım hala anlamış değilim, o gece alkollüydüm. Öldürme kastım yoktu, öyle bir amacım olsaydı emekli astsubayım bunu rahatlıkla yapabilecek kabiliyetim vardı. Pişmanım" dedi.

Olay sırasında bağ evinde bulunan ve duruşmada sanık olarak yargılanan S.C. ise savunmasında müşteki Volkan'ın sanıklar aralarında bir husumet bulunmadığını, Volkan'ın sanığa 'Komutanım' diye hitap ettiğini dile getirerek," Ben olay meydana geldiği sırada yanlarından hiç ayrılmadım. Olaya karışmamak için savcılık ifademde 'olay yerinden uzaklaştım' dedim. Volkan'ın boğazından kan geliyordu, ambulansa bindirdi hastaneye götürdüm. Bağ evine döndüm, F.Ş. yoktu tekrar hastaneye Volkan'nın yanına döndüm. 3 yıldır haftanın 3 gününü orada geçiriyoruz, aralarında husumet olsa bağ evine niye getiriyim Volkan'ı, aralarında herhangi bir gerginlik yoktu. Kediden bahsediyorlardı, bir anda F.Ş. elindeki bıçakla Volkan'a saldırdı. Volkan sanığa 'komutanım' diye hitap eder zaten. Neden yaptığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Olayda ağır yaralanan ve günlerce hastanede tedavi gören Volkan S. ise ifadesinde, "Bağ evinde komutan telefonla konuşuyordu. Evdeydim, elini öpüyordum. F.Ş. bana kedin nasıl dedi, bende evde balkonda yaşıyor dedim. 'Sizin eve geldiğimde benim üstümü pislemişti' dedi. Daha sonra masada 7 santim büyüklüğünde bir bıçak vardı. Bıçağı ve masadaki poşeti aldı. Bıçağı poşetin içine koydu ve bana doğru gösterdi. Ben de bıçakla şaka olmaz deyip sol elini tuttum. Bana 'Sen komutanına güvenmiyor musun' dedi. Ben de bu sözden sonra masaya tekrar oturdum, komutanın sol tarafın geçip sağına oturdum. Daha sonra bir anda bıçağı boğazıma sapladı kafamdan tuttu beni itekleyip kaçtı. S.C. yardım etmedi. Ben kendim ambulansı aramaya çalıştım yolu tarif edemeyince kız arkadaşımı aradım. Ona bağ evimdeyim acil ambulans gönder dedim. Ambulans geldi, hastaneye gittim. 6 saat ameliyat oldum, her iki sanıktan da şikayetçiyim, işin planlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

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