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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ÜNAL/BOZYAZI (Mersin), (DHA)
04.11.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Kedilerin ölümünden sonra sahilde balon balığı aradılar

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MERSİN’in Bozyazı ilçesinde kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kedilerin telef olması üzerine, Anamur Hayvanları Koruma Derneği harekete geçti. Sahillerde hayvanseverlerle birlikte balon balığı arayan dernek üyeleri, örnek olması için buldukları bir balon balığını ise kazdıkları çukura gömdüler.

Kızıldeniz, Hint ve Pasifik okyanuslarında yaşamalarına rağmen, iklim değişikliğinin etkisiyle Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz kıyılarına gelen istilacı göçmen balon balıkları, yaklaşık 3 ay önce ailesiyle Anamur ilçesi Kaledran Mahallesi’ne tatil için gelen 8 yaşındaki E.B.D.’nin sol el yüzük parmağını son boğumdan kopardı. 2 gün önce de, Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Hüsnü Ortaç, dönem dönem sahilde yiyecek verdiği kedilerden bazılarının kustuğunu fark etti.

Kedilerin ölümünden sonra sahilde balon balığı aradılar

Kedilere ilaçlı tedaviyle müdahalede bulunan Ortaç, kusan kedilerin kurtulduğunu ancak kusamayan kedilerin telef olduğunu belirtti. Sahilde yapılan araştırmada balon balığı yediği tespit edilen ilk belirlemelere göre 2’si büyük ve 3’ü yavru, 5 kedinin telef olduğu ortaya çıktı. Olayın takibi sırasında bir kedinin yavrularını beslemek için ağzında bir balon balığı daha getirdiği gözlendi.

Kedilerin ölümünden sonra sahilde balon balığı aradılar

HAYVANSEVERLER HAREKETE GEÇTİ

Kedilerin telef olması üzerine dernek yönetimi ile hayvanseverler sahildeki balon balıklarını temizlemek üzere harekete geçti. Dernek Başkanı Veteriner Hekim Ali Kubilay Erdal, yönetim kurulu üyeleri ve hayvanseverlerle birlikte olayın yaşandığı Bozyazı Sahili’nde taşların, kayaların çevresinde balon balığı aradı. Dernek üyeleri, örnek olması için buldukları bir balon balığını ise kazdıkları çukura gömdüler.

Kedilerin ölümünden sonra sahilde balon balığı aradılar

’BULURSANIZ GÖMÜN’

Erdal, "Balon balığını yiyen bütün canlıların insanda dahil olmak üzere zehirlendiğini ve ölümlere kadar yol açan tehlikeli bir olayla karşılaştığını biliyoruz. İki gün önceki yaşanan olayda bunun bir örneğidir. Özel kliniğime gelen birçok vaka vardır. Bunlarla alakalı olarak, özellikle balıkçıların bu balığı tuttuklarında sahillere atmamaları, onları sahilde ya da daha değişik bir bölgede kumlara gömerek tehlikesinin azaltılması gerektiği kanaatindeyim" dedi. Derneğin kurucu başkanı Füsun Bayraktar da, balon balıklarının yakılarak veya derin bir şekilde gömülerek imha edilmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Kedilerin ölümünden sonra sahilde balon balığı aradılar

Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler öldü
Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler öldü
Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu
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