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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.05.2019 - 20:00, Son Güncelleme:

Kedilere işkence yapmıştı... Şüpheli akıl sağlığı yönünden incelenecek

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Kedilere işkence yapmıştı... Şüpheli akıl sağlığı yönünden incelenecek

İstanbul Bakırköy'de içinde yavruların bulunduğu kedievini fırlattığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin, akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verildi.

Alınan bilgiye göre, Fatih A, Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin alt katındaki iş yerinin önünde, içinde 3 yavru kedinin bulunduğu kedievini fırlattı.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, Fatih A'yı gözaltına aldı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinde söz konusu alışveriş merkezindeki bir kafeteryanın sahibi olduğunu belirtti.

Kendisine ait iş yerinin müdürünün "bahçede pire olduğunu ve müşterilerin bu yüzden kalkıp gittiğini söylediğini" anlatan Fatih A, "İş yerimin önünde sürekli kediler geziyor. Bununla ilgili alışveriş merkezi yönetimine şikayette bulunmama rağmen, gereğini yapmadılar. Ben orada gıda üzerine iş yapıyorum. Sağlık ve hijyen açısından bu durum benim için önemli. 1 Mayıs’ta iş yerimin orada üstü kapalı bir kutu olduğunu gördüm. Kutuda büyük bir kedi görünce, irkilerek kutuyu geri bıraktım. Kedi orada dolaşmaya başladı." dedi.

Şüpheli Fatih A, kutunun içerisinde bir şey var mı diye ayağıyla kutuya vurduğunu, daha sonra eline alarak kutuyu savurduğunu, 2 Mayıs’ta alışveriş merkezi yönetiminin kendisini aradığını ve kedi öldürdüğünü söylediğini aktararak, "Ben böyle bir şey yapmadığımı söyledim. Benim savurduğum kutunun içerisinde yavru kedi varmış. Ben bu kutunun içerisinde yavru kedi olduğunu bilmiyordum. Bana kedinin öldüğünü söylediler ancak bana kedi ölüsü göstermediler. Sadece ağzından yaralanmış bir kedi fotoğrafı gösterdiler. Benim 4 yaşında çocuğum var. Ben bir yavru kedinin canına kastedecek bir insan değilim. İçinde kedi olduğunu bilseydim, böyle bir şey yapmazdım. Böyle bir şeye sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm." şeklinde konuştu.

Savcılık, şüpheli Fatih A'nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verdi.

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