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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.05.2019 - 21:09, Son Güncelleme:

Kediler yakalayınca fark etti!

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Kediler yakalayınca fark etti!

İstanbul Bakırköy’de bir apartmanın bahçesinde kedilerin eline düşen ebabil kuşuna duyarlı vatandaşlar sahip çıktı. İlk başta sığırcık kuşu olduğunu, veterinere gittiklerinde ebabil olduğunu anlayınca şaşırdıklarını belirten aile yetkililere haber verdi.

Bakırköy, Ataköy’de Aliye Polat isimli vatandaş, evin bahçesinde kedilerin bir kuş yakaladığını gördü. Hızlıca kedilerin elinden kurtarmaya çalıştığı kuşun sırtından yaralandığını anlayınca kızı ile birlikte veteriner hekimliğine götürdü. Burada da bulduğu kuşun Kuran’ı Kerim’de Fil suresinin anlattığı ve birçok dini hikayeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu öğrenince çok şaşırdı.

“KEDİLER BAŞINDAYKEN BULDUM”

Kuşu kedilerin arasından çıkartıp kurtardığını belirten Aliye Polat, “Arka bahçede kediler başındayken buldum. İki saat evde durdu ardından kızım veterinere götürdü. Veteriner de ebabil kuşu olduğunu söyledi. Ardından Orman, Su işleri Müdürlüğünü aradık, geleceğiz dediler. Ben bun üzülüyorum bir şey yemiyor. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyorum” dedi.

Kediler yakalayınca fark etti

“BAKTIM, ÇOK DEĞERLİ BİR KUŞ”

Annesinin kuşu bulduktan sonra veterinere götürdüğünü ve orada da ebabil kuşu olduğunu öğrendiklerini söyleyen Şirvan Polat, “Veterinere götürdüm ilk başta. O zaman ebabil kuşu olduğunu bilmiyordum. İlk başta sığırcık kuşu diye düşündüm. Adam ‘buna bakamazsınız, çok küçük yavru bu’ dedi. ‘Orman ve su İşleri yetkililerini arayın’ dedi. Ardından araştırayım dedim. Baktım, çok değerli bir kuşmuş, koruma altındaymış. Ölmesin çok küçük. İnşallah iyileşir” ifadelerini kulandı.

Yaralı Ebabil Kuşa yetkililer gelene kadar duyarlı aile evinde bakacaklarını belirtti.

Kediler yakalayınca fark etti

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