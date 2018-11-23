'Kedicikler'in şok bağlantıları ortaya çıktı
Adnan Oktar soruşturmasını derinleştiren polis, şok bağlantılarla karşılaştı. Oktar'ın 'kedicikleri'nin, FETÖ'nün en üst düzey isimleriyle sürekli ve yoğun irtibat halinde olduğu belirlendi.
'Kedicikler'den Aslıhan Hantal, eski vekil İlhan İşbilen ve Zaman'ın sahibi Aleaddin Kaya ile bağlantılı. Fatma Ceyda Ertüzün de, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, elebaşının avukatı Abdulkadir Aksoy ile yargı imamı Osman Karakuş ile görüştüğü ortaya çıktı.
FİRARİ AYTAÇ DA LİSTEDE
Soruşturma dosyasına göre, Özdemir Uygur, FETÖ'nün bir numaralı para kasası sayılan Ali Çelik ile görüşmeleri belirlenirken, örgüt üyelerinin ayrıca, FETÖ'nün firari isimlerinden Önder Aytaç ile görüştükleri de tespit edildi. (Akşam)
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