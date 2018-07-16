â€˜Kedicikâ€™lerin Ã§oÄŸu gÃ¶zaltÄ±ndayken bunu talep etti!

â€˜Kedicikâ€™lerin çoÄŸu gözaltÄ±ndayken bunu talep etti!
Adnan Oktar ve beraberinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin ifadelerinin alÄ±nmasÄ±na baÅŸlarken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kadÄ±nlarÄ±n Ã§oÄŸunun doktor kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Ã§eÅŸitli hastalÄ±klarÄ± olduÄŸunu belirterek hastaneye yatmak istedikleri Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yÃ¶nelik 4 ilde yaptÄ±ÄŸÄ± operasyon kapsamÄ±nda 187 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri bu sabah saatlerinde soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranmasÄ± bulunan Mehmet Alp ÃœnlÃ¼'yÃ¼ de yakaladÄ±. Polis ekipleri gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phelilerin ifadelerini almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kadÄ±nlarÄ±n Ã§oÄŸunun doktor kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Ã§eÅŸitli hastalÄ±klarÄ± olduÄŸunu belirterek hastaneye yatma veya dÃ¼zenli kullandÄ±klarÄ± ilaÃ§larÄ±n verilmesi iÃ§in adli talepleri olduÄŸu belirtildi.
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