Kedicik nüleri
Adnan Oktar grubuna hafta sonu bir dizi operasyon daha yapıldı ve bazı kilit isimler yakalandı. A9 TV’nin program çekimlerinin yapıldığı Çengelköy’deki villaya yapılan operasyonda kedicik olarak bilinen kadın müritlerin yağlıboya nü tabloları bulundu.
KİLİT İSİMLER
Adnan Oktar’ın televizyon kanalı A9’da program yapan Aylin Atmaca ve Tülay Kumaşçı gözaltına alındı. El konulan 86 şirket arasında bulunan İstanbul Gömlekleri’nin yönetim kurulu üyesi Mehmet Alp Ünlü de örgütün finans yapılanması kapsamında sorguya alındı. Sosyal medya hesaplarında kendisini Yazar-Editör-Tv Programcısı-Adalet Zamanı Dergisi Ankara Temsilcisi olarak tanıtan Atmaca’nın adı Ergenekon dava sürecinde de geçmişti. Emekli Albay Levent Göktaş, Ergenekon’dan tutuklandıktan kısa bir süre sonra Göktaş’ın avukatlığını yapan Serdar Öztürk bürosunda “İrticayla Mücadele Eylem Planı”nın ıslak imzalı belgesi bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Mahkemedeki savunmasında Öztürk, Adnan Oktar’a yakınlığıyla bilinen Ayşegül Hûma Babuna ve Aylin Atmaca’nın bürosuna gelmesinden sonra bu komploya maruz kaldığını anlatmıştı. Atmaca’nın FETÖ/PDY üyesi bazı polis şefleri ve yargı mensuplarıyla da görüştüğü iddia edilmişti.
BİLGİ SIZDIRANLAR
Polis, düzenlediği operasyonda, örgüte maddi çıkar karşılığında önemli bilgiler aktaran tapu memuru, icra memuru ve mübaşiri de gözaltına aldı. Tapu memurunun, Adnan Oktar’ın talebi doğrultusunda varlıklı kişilerin gayrimenkulleri ile ilgili bilgi aktardığı, icra memurunun varlıklı kişilerin icraya düşen varlıkları ile ilgili bilgi verdiği, mübaşirin de adliyelerdeki davalarla ilgili bilgi aktardığı öne sürüldü.
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