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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
16.07.2018 - 22:56, Son Güncelleme:

Kedicik nüleri

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Kedicik nüleri

Adnan Oktar grubuna hafta sonu bir dizi operasyon daha yapıldı ve bazı kilit isimler yakalandı. A9 TV’nin program çekimlerinin yapıldığı Çengelköy’deki villaya yapılan operasyonda kedicik olarak bilinen kadın müritlerin yağlıboya nü tabloları bulundu.

KİLİT İSİMLER

Adnan Oktar’ın televizyon kanalı A9’da program yapan Aylin Atmaca ve Tülay Kumaşçı gözaltına alındı. El konulan 86 şirket arasında bulunan İstanbul Gömlekleri’nin yönetim kurulu üyesi Mehmet Alp Ünlü de örgütün finans yapılanması kapsamında sorguya alındı. Sosyal medya hesaplarında kendisini Yazar-Editör-Tv Programcısı-Adalet Zamanı Dergisi Ankara Temsilcisi olarak tanıtan Atmaca’nın adı Ergenekon dava sürecinde de geçmişti. Emekli Albay Levent Göktaş, Ergenekon’dan tutuklandıktan kısa bir süre sonra Göktaş’ın avukatlığını yapan Serdar Öztürk bürosunda “İrticayla Mücadele Eylem Planı”nın ıslak imzalı belgesi bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Mahkemedeki savunmasında Öztürk, Adnan Oktar’a yakınlığıyla bilinen Ayşegül Hûma Babuna ve Aylin Atmaca’nın bürosuna gelmesinden sonra bu komploya maruz kaldığını anlatmıştı. Atmaca’nın FETÖ/PDY üyesi bazı polis şefleri ve yargı mensuplarıyla da görüştüğü iddia edilmişti.

BİLGİ SIZDIRANLAR

Polis, düzenlediği operasyonda, örgüte maddi çıkar karşılığında önemli bilgiler aktaran tapu memuru, icra memuru ve mübaşiri de gözaltına aldı. Tapu memurunun, Adnan Oktar’ın talebi doğrultusunda varlıklı kişilerin gayrimenkulleri ile ilgili bilgi aktardığı, icra memurunun varlıklı kişilerin icraya düşen varlıkları ile ilgili bilgi verdiği, mübaşirin de adliyelerdeki davalarla ilgili bilgi aktardığı öne sürüldü.

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