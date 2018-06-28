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    Kedi yavrularının ayaklarını kestiler

    AA
    28.06.2018 - 17:21 | Son Güncelleme:

    Yalova'da, birer arka ayakları kesilmiş halde bulunan iki kedi yavrusu tedavi altına alındı.

    Yalova Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde dere kenarında oynayan çocuklar, arka ayaklarından biri kesilmiş iki kedi yavrusu gördü. Durumdan haberdar olan çevre sakinlerinden Emirhan Kuzu, yaralı kedileri tedavi için veteriner hekim Bektaş Aksu'ya götürdü.

    Veteriner hekim Aksu, röntgenleri çekilen kedilerde düz bir kesi bulunmasının, hayvanların ayaklarının kesildiği şüphesi doğurduğunu söyledi.

    Her iki kedi yavrusunun ayaklarındaki kesilerin çok düz bir hatta olduğunu kaydeden Aksu, "Yaraya bakılırsa bir hafta, 10 günlük bir olgu. Burada tam bir şey diyemeyiz ama iki yavruda birden olması kasıtlı yapıldığı konusunda bizi şüphelendiriyor. Kedilerin tedavileri sürüyor." ifadelerini kullandı.

    Kedi yavrularının ayaklarını kestiler

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

    Emirhan Kuzu da kedilerin durumunu görünce vakit kaybetmeden arkadaşlarıyla veterinere getirdiklerini belirterek, "İki kedinin de arkadaki birer ayakları kesilmiş vaziyetteydi bulduğumuzda. Bunu yapan cani veya caniler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Kedilerin bakımlarını üstlenip sahipleneceğiz" diye konuştu.

    Kedi yavrularının ayaklarını kestiler

    Etiketler: vahşet , son dakika , haberler
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