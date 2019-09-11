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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN/DHA 
11.09.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Kedi ve köpekleri zehirleyen doktora 5 yıl hapis cezası

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Kedi ve köpekleri zehirleyen doktora 5 yıl hapis cezası

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, oturduğu sitenin bahçesinde komşularının beslediği kedi ve köpekleri zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Dr. Zeynel Abidin Yargıç (38), 'mala zarar verme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın suçtan pişmanlık duymaması nedeniyle cezada indirim uygulamadı.

Gölbaşı Hacılar Mahallesi'ndeki sitede 16 Aralık 2018 gecesi, site sakinleri tarafından beslenen 3 köpek ve 2 kedi zehirlenerek öldürüldü. Hayvanları besleyen Sabriye Banu İç, Hazar Onur Demirtemel, Rıza Erginay, Yılmaz Belendir ve Bayram Buğra Irmak, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Site sakinleri, elinde bir bidonla hayvanların peşinde giden bir kişiyi tespit etti. Bu kişinin, daha önce sitede hayvan besledikleri için kendilerine tepki gösteren site sakini Dr. Zeynel Abidin Yargıç olduğunu iddia ederek, Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyuruşunda bulundu. Site sakinleri, delil olarak da ölen hayvanların fotoğrafları ve güvenlik kamera görüntüsünü savcılığa sundu.

'MALA ZARAR VERME'DEN DAVA

Savcılık ifadesinde kedi ve köpekleri kendisinin zehirlemediğini söyleyen, ancak güvenlik kamera görüntülerinde elinde bidonla nereye gittiğini açıklayamayan Dr. Yargıç hakkında 'mala zarar verme' suçundan dava açıldı. Gölbaşı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, şikayetçiler Yılmaz Belendir, Bayram Buğra Irmak, Hazar Onur Demirtemel, Rıza Erginay, Sabriye Banu İç ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık duruşmaya gelmezken avukatı Faruk Keskinkılıç hazır bulundu.

BERAAT TALEBİ

Sanık avukatı, ortada sahipli bir hayvan bulunmadığı için, 'mala zarar verme' suçunun işlenmediğini belirterek müvekkilinin beratını talep etti. Şikayetçilerin avukatları ise iki hayvanın evde, diğerlerinin ise site bahçesinde öldüğünü, site bahçesinde bakılan hayvanların Yargıtay tarafından 'sahipli hayvan' olarak kabul edildiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Kedi ve köpekleri zehirleyen doktora 5 yıl hapis cezası

CEZADA İNDİRİM YOK

Mahkeme heyeti, sanığın, 'mala zarar verme' suçunu işlediğinin anlaşıldığını, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar, tehlikenin ağırlığı ve sanığın güttüğü amaç göz önünde bulundurularak, her katılan için birer yıl olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanığın mahkemedeki tutumu ve suç nedeniyle pişmanlık duymamasını da göz önünde bulundurarak cezada indirime gidilmedi.

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