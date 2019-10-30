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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Kedi kavgası karakolda bitti! 200 metreden fazla yaklaşamayacak

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Kedi kavgası karakolda bitti! 200 metreden fazla yaklaşamayacak

İstanbul Acıbadem’deki bir sitede Avukat Dilay Kaplan’ın kedileri beslemesine karşı çıkan komşusu Birkan Giritli ile tartıştı. Dilay Kaplan, komşusunun saldırısına uğradığını iddia etti. Dilay Kaplan’ın nişanlısı Ozan Yıldırım da kavgaya müdahil oldu. Birkan Giritli’nin omzu kırıldı, Kaplan ve nişanlısı ise yaralandı. Mahkeme, Ozan Yıldırım’ın, Birkan Giritli’ye 200 metreden fazla yaklaşmasını yasakladı.

Avukat Dilay Kaplan (26) Acıbadem’de ofisinin bulunduğu binanın bahçesinde kedilere mama verdiği için geçen yıl komşusu Birkan Giritli’nin (42) sözlü saldırısına uğradığını iddia etti. Bir yıldır süren tartışmalar geçen cuma alevlendi. Dilay Kaplan site dışındaki bir parkta yaşayan kedilere yemek verdiği sırada yanına gelen Birkan Giritli’nin “Bu kedileri buradan kaldıracağım” dediğini iddia etti. Daha sonra parkın yakınında bulunan bir AVM’ye giden Giritli, bir restoranda Dilay Kaplan’ın nişanlısı ile karşılaştı. İddiaya göre tartışma sırasında Birkan Giritli, Dilay Kaplan’a önce tokat daha sonra tekme attı. Ozan Yıldırım da Giritli’ye karşılık verdi.

“ÜZERİME SALDIRDILAR”

Polis ekiplerinin gelmesi ile taraftar ayrıldı. Kavga sırasında Giritli’nin omzunda kırıklar oluştu. İki taraf da şikayetçi oldu. Ozan Yıldırım gözaltına alındı. Giritli polise verdiği ifadede “Karşı tarafla daha önce de tartışmıştık. AVM’de kalabalık bir şekilde üzerime saldırdılar. Benim gelmemi beklemişler” dedi. Birkan Giritli tedavisinin ardından taburcu edildi.

Geceyi karakolda geçiren Ozan Yıldırım ise ertesi gün İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Yıldırım, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme Yıldırım’a, kavga sırasında omzu kırılan Giritli’ye ve evine 200 metreden fazla yaklaşmama cezası uyguladı.

“KEDİLERİN YUVALARINI YIKACAĞIM”

Kedileri beslediği için hedef haline geldiğini anlatan avukat Dilay Kaplan “Birkan Giritli yaklaşık bir yıldır benim kedileri beslememden rahatsız. Site içerisindeki kedileri bırakın, parktaki kedileri beslememe bile kızıyor. Sürekli bana laf atıyordu. ‘O kedilerin yuvalarını yıkacağım, buradan gidecekler’ diyordu. Ben de parktaki kedilere sabah işe gelirken ve akşam giderken mama veriyorum. Olay günü de akşam işten çıktım. Kedilere yemek veriyordum. Nişanlım da beni AVM içerisinde bekliyordu. Beni görünce laf attı. Ben cevap vermedim. İçeri girdiğimde nişanlımın yanına gittim. Nişanlıma da laf atmış. ‘Siz göreceksiniz’ demiş. Ben gelince tekrar laf atmaya başladı. Bana birden tokat attı. Sonra tekme attı. Çevredekiler tepki gösterdi. Nişanlım ile onun arasında kavga yaşandı. Çevredekiler de Giritli’ye tepki gösterdi. ‘Kadına nasıl vurursun’ diye bağırdılar ona. Arbede yaşandı. Biz şikayetçi olduk. Polisi aradık. Ama omzu kırıldığı için haksız duruma düştük. Nişanlım gözaltına alındı. Biz de yaralandık, darp raporu aldık. O bana vurduğu için ona hiçbir şey olmadı. Ben karakolda şikayetçi oldum. Koruma kararı istedim. Ama henüz karar çıkmadı. Ama mahkeme nişanlıma uzaklaştırma kararı verdi. Kişi ile aynı binadayız. Bana tekrar saldırırsa nişanlım yanıma gelemeyecek. Bu nasıl bir adalet. Bu şahıs mamaları dağıtım yuvalara tekme atan birisi. Ben buradan gitmeyi düşünüyorum. Ama ben gidersem kedilere kimse sahip çıkmaz” dedi.

“KEDİLERE YAKLAŞMAYA KORKUYORUM”

Dilay Kaplan’ın nişanlısı Ozan Yıldırım ise “Tartışma sırasında bana tekme attı. Ben onun omzunu kıracak bir hareket yapmadım. Çevredekiler de tepki gösterdi. Çünkü AVM’nin ortasında bir kadına saldırdı. İnsanlar ona bağırmaya başladı. Nişanlımın mama verdiği kedileri ben de besliyorum. 200 metre cezası olduğu için kedilere yaklaşmaya korkuyorum” dedi. Avukat Dilay Kaplan ve nişanlısı Ozan Yıldırım, Giritli hakkında davacı olacaklarını belirtti.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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