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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş) (DHA)
27.11.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları buldu

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Keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları buldu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nihat Bülbül, keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları ile taban mozaiği buldu. Yöre halkı, Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi kalıntıların turizme kazandırılmasını istiyor.

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  • Keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları buldu
  • Keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları buldu
  • Keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları buldu
  • Keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları buldu
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Yeşilova Mahallesi'nde çobanlık yapan Nihat Çoban, bir hafta önce keçileri otlattığı Tetceğiz mevkiinde mozaik taban mozaiği fark etti. Mozaiğin çevresindeki yıkık duvarların üzerinde haç ve bazı şekiller olduğunu gören Nihat Bülbül, "Burasının tarihte Roma ya da Bizans döneminde yaşantı yeri olduğunu büyüklerimiz söylerdi. Hamam ve kilise olarak kullanılmış, eskiden buraya kiremit borularla su getirilmiş ve yerleri hala duruyor. Keçilerimi otlatırken tesadüfen bu mozaik kalıntılarına rastladım, sanırım burası kilisenin temeli, burası eğer temizlenirse daha belirgin ortaya çıkacak" dedi.

TURİZME KAZANDIRILMALI

Yeşilova Mahalle muhtarı Özgür Demir de bulunan mozaik ve taşların bir tarih olduğunu söyledi. Demir, "Burası önceden beri kilise yeri olarak biliniyor ancak mahallelimiz çobanı keçilerini otlatırken bu mozaikleri bulmuş. Yıkılmış ve harap durumda olan bu alanın temizlenip, turizme kazandırılması lazım. Burada bir tarih yattığı ortadadır. Bakanlığımızın burada bir çalışma yaparak gün yüzüne çıkarmasını talep ediyoruz. Kilise, hamam ve bu yörede yaşayan insanların evleri burada, yapılar harap vaziyette. Gelecek nesillerimize buraları restore ederek kazandırmamız gerek" diye konuştu.

Yöre halkı da kilisenin haç ve bazı sembollerinin yıkık duvarlar arasında olduğunu belirterek tarihi kalıntıların turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları buldu

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