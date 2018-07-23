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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.07.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

Keçiboynuzunun faydaları neler?

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Keçiboynuzunun faydaları neler?

Ağaç formunda bir bitki türü olan keçiboynuzu, son zamanların popüler besinlerinden biri haline geldi. Uzmanlar, keçiboynuzunun enerji değeri yüksek bir gıda olduğunu, potasyum ve kalsiyum içermesi nedeniyle oldukça faydalı olduğunu vurguluyor. Peki, keçiboynuzunun faydaları neler?

Anavatanı Yunanistan, Fas, Tunus ve İsrail olan keçiboynuzu, Türkiye'de Akdeniz sahil şeridinde yetişiyor. Birçok hastalığa karşı şifa kaynağı olarak bilinen keçiboynuzu ülkemizde severek tüketiliyor. Karbonhidrat, yağlar ve sodyum açısından zengin olarak keçiboynuzu, aynı zamanda A ve C vitamini açısından da oldukça zengin bir besin. İşte içerdiği element ve vitaminler sayesinde şifa deposu olan keçiboynuzunun faydaları…

AKCİĞER KANSERİNİ ÖNLER: En kötü kanser türlerinden olan akciğer kanserine karşı oldukça etkili olduğu biliniyor.

GRİBE, ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR: İçindeki E vitamini sayesinde; öksürüğe, gribe, kemik erimesine ve kansızlığa iyi gelir.

NEFES DARLIĞINA ETKİLİ: Balgam söktürür, göğsü yumuşatır, bronşları açar, sigara tiryakileri için faydalıdır ve nefes darlığına karşı oldukça etkilidir.

RADYASYONU DIŞARI ATAR: İnsan vücuduna giren ve sağlık için oldukça zararlı olan radyasyonu vücudun dışına atar.

BAĞIRSAK RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİR: Yüksek ham selüloz etkisi ile bağırsak rahatsızlıklarına ve gastrite etkilidir. Mide ve bağırsak gazlarını dışarı atarak mide şişkinliğini giderir Bağırsak kurdu, tenya, solucan gibi bağırsak parazitlerini temizler. Mideye kuvvet verir.

DOĞAL GÜÇ VE BESİN KAYNAĞIDIR: Yüksek doğal şekerler, zengin mineraller (özellikle çinko) ve vitaminler (A, B, B2, B3, D) içeriği dolayısıyla doğal güç ve oldukça sağlıklı bir besin kaynağıdır.

YARA VE İLTİHAPLARI İYİLEŞTİRİR: Bakteri yok edici özelliği ile yara ve iltihapların kolay ve hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA FAYDALI: Yüksek mineral ve vitamin içeriği ile de diş ve diş etleri üzerinde çok olumlu etkileri vardır.

ÇARPINTIYI ÖNLER: Kalp ve damar sağlığı içinde kanıtlanmış birçok faydası vardır. Çarpıntıya karşı etkilidir.

KANDAKİ ZEHİRLİ MADDELERİ YOK EDER: Yüksek sodyum ve potasyum içeriği sayesinde tansiyon, karaciğer ve akciğer üzerine çok yaralı etkileri bulunmaktadır. Kanın zehirli maddelerini temizler.

Keçiboynuzu sağlık açısından faydalı bitkilerden biridir. Ancak aşırı ve bilinçsiz tüketim nedeniyle bazı yan etkiler ortaya çıkabilir. Çok tatlı bir besin maddesi olduğu için şeker hastalarının dikkatli tüketmesi ve tüketmeden önce doktoruna danışması gerekir. Aşırı tüketildiğinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesine sebep olabilir. Devamlı kan inceltici ilaç kullanan kişiler tüketime başlamadan önce doktora danışmalıdır.

 

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