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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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21.11.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

KDV ve ÖTV indirimleri ne zaman bitecek?

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KDV ve ÖTV indirimleri ne zaman bitecek?

Bazı ürünlere ilişkin KDV ve ÖTV indirimleri geçtiğimiz günlerde, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmenin ardından beyaz eşya, mobilya, otomotiv ve konut satışı gibi pek çok konuyu kapsayan indirimlerin ne zaman son bulacağı araştırılmaya başladı. Peki, KDV ve ÖTV indirimleri ne zaman bitecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4 sektör ve 6 başlıkta indirim müjdesini günler önce vermiş ve indirimler kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. İndirimler sonucu hem satıcıların hem de vatandaşın yüzü gülmüştü. İşte, KDV ve ÖTV indirimlerinin biteceği tarih ve indirimlerin kapsamına ilişkin detaylar...

İNDİRİMLER NE ZAMAN BİTECEK?

Yıl sonuna kadar klima, buzdolapları, dondurucular, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, elektrikli süpürgeler, ev işlerinde kullanılan gıda öğütücüleri ve karıştırıcıların ÖTV’si sıfırlandı. Beyaz eşyadan alınan ÖTV yüzde 6.7’ydi. Bu gelişmeyle birlikte hem beyaz eşya satıcılarının satışlarının artması hem de yeni evlenecek gençlerin rahatlatılması hedefleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kararı ile konut satışlarında KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi ve tapu harçlarının binde 20'den binde 15'e düşürülmesi uygulaması yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Bunun yanında, 31 Aralık 2018'e kadar, 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV oranlarında 15'er puan indirime gidildi, ticari araçlarda yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e çekildi.

İNDİRİMLER MEMNUNİYET VERİYOR

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin olarak, "Atılan bu adım, otomotiv ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok kıymetli bir gelişmedir." dedi.

Bilaloğlu, otomotiv sektörüne uygulanan ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, otomotiv iç pazar satışlarında bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 artış, ikinci çeyrekte yüzde 20, üçüncü çeyrekte ise yaşanan kur şoku ve faizlerdeki artışla yüzde 51 daralma yaşandığını belirtti.

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da bugün açıklanan 1600 cc altı motorlu binek araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirimini mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

2018 yılı otomotiv sektöründe pazarın hiç beklenmedik bir şekilde 10 ayda yüzde 30 civarında daraldığının altını çizen Şahsuvaroğlu, "Oysa yıl başlarken beklentimiz bir önceki yıla yakın rakamlarda 900-950 bin seviyelerinde gerçekleşeceği yönündeydi. Özellikle eylül ayında daralma yüzde 68'i bulmuştu. Ekim ayında ise daralma yüzde 70'in üstüne çıktı." ifadelerini kullandı.

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