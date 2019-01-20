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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU - ANKARA
20.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

KDK’dan Gonzi

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
KDK’dan Gonzi

Tekir kedi Gonzi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hayvan Hastanesi’ndeki röntgen çekimi sırasında zarar gördü. Sahibinin Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) yaptığı şikâyet ise belediyelerin bu merkezlerdeki eksikliklerini gözler önüne serdi. KDK, tavsiye kararıyla yeni kriterler getirdi.

Tekir kedi Gonzi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hayvan Hastanesi’ndeki röntgen çekimi sırasında zarar gördü. Sahibinin Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) yaptığı şikâyet ise belediyelerin bu merkezlerdeki eksikliklerini gözler önüne serdi. KDK, tavsiye kararıyla yeni kriterler getirdi.

KDK’nın örnek kararının kahramanı tekir kedi Gonzi, geçen yıl kuyruğunda problem olduğu düşüncesiyle sahibi tarafından İBB Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Görevli veteriner hekim röntgen çekilmesini istedi. Röntgen çekimi sonrası endişe edilecek bir şey olmadığı ve kedinin iyi olduğu sahibine bildirildi. Kedisini teslim alınca, ön ayak tırnaklarının kırıldığını ve kanadığını gören sahibi ne olduğunu sorunca, röntgen sırasında huysuzlanıp tırnağını masanın kenarına taktığı ve yaralandığı bilgisi verildi. KDK’nın örnek kararının kahramanı tekir kedi Gonzi, geçen yıl kuyruğunda problem olduğu düşüncesiyle sahibi tarafından İBB Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Görevli veteriner hekim röntgen çekilmesini istedi. Röntgen çekimi sonrası endişe edilecek bir şey olmadığı ve kedinin iyi olduğu sahibine bildirildi. Kedisini teslim alınca, ön ayak tırnaklarının kırıldığını ve kanadığını gören sahibi ne olduğunu sorunca, röntgen sırasında huysuzlanıp tırnağını masanın kenarına taktığı ve yaralandığı bilgisi verildi. 

MUAYENEDE KALÇASI ÇIKTI

İBB Hayvan Hastanesi’ne Gonzi için 137 lira ödeme yapan sahibi, evde kutusundan çıkarınca kedisinin arka sol bacağını kullanamadığını gördü. İBB Hayvan Hastanesi’ni arayan kedinin sahibine, merkezin 16.00’da kapandığı söylenerek yaralı kediyi yarın getirmesi söylendi. Ancak kedinin durumunun kötüleşmesi üzerine sahibi bu kez İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne gitti. İkinci kez çekilen röntgende Gonzi’nin sol arka bacağının kalçadan çıkmış olduğu belirlendi ve yerine oturtularak tedavisi sağlandı. Gonzi’nin sahibi, KDK’ya başvurdu ve İBB Hayvan Hastanesi’nden şikâyetçi oldu. Başvurusunda, hastane görevlilerinin uzmanlığın gerektirdiği tıbbi yöntemleri uygulamayıp aşırı ve bilinçsiz kuvvet uygulayarak, kedisinin bacağını kalçasından çıkardığını ve yanlış bilgilendirdiğini savundu. Başvurucu, Hayvan Hastanesi’ne ödediği 137 TL ile Veteriner Fakültesi’ndeki 340 TL’lik tedavi masrafının karşılanması ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını da istedi.

KDK SAVCI GİBİ İNCELEDİ

KDK, hem İBB’den hem İstanbul Üniversitesi’nden hem de İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden bilgi ve belgeler istedi. Bilirkişi incelemesi de yaptırıldı ve İBB Hayvan Hastanesi’ndeki röntgen cihazının görüntü kalitesinin yetersiz olduğu belirlendi. KDK, hastanenin mevzuata aykırı erken kapatıldığı ve kedinin tedavisinde gerekli mutat ihtimam ve özenin gösterilmediği sonucuna vardı. KDK Başkanı ve Başdenetçi Şeref Malkoç başkanlığında toplanan KDK, İBB Hayvan Hastanesi kayıtlarının sağlıklı tutulması, nöbetçi veteriner hekim uygulamasına geçilmesi, hastanenin iş-işlemlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi, ödenen ücretlerin İBB’ce iadesi şeklinde tavsiye kararı verdi. İBB ise karara kısmen uydu. Merkezin, aslında hastane olmadığı ama o adla bilindiği ve adının da “Büyükşehir Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi” olarak değiştirildiği bildirildi. Ücretin iadesine ilişkin bir işlem yapılamayacağı belirtildi. 

 ÇALIŞTAY TOPLANACAK MECLİS’E RAPOR SUNULACAK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın sahipli-sahipsiz hayvan ayrımını kaldıran hayvana eziyeti ağır şekilde cezalandıran Hayvanları Koruma Kanunu’nun bir an önce çıkarılması talimatı vermesine rağmen bu düzenleme TBMM tatile girdiği için önümüzdeki aya kaldı. 2018’de hayvan hakları ve sokak hayvanları konusunda KDK’ya yoğun başvuru geldi. KDK, bu başvurular üzerine konunun tüm paydaşlarıyla temasa geçerek 24 Ocak’ta Ankara’da Çalıştay yapma kararı verdi. Çalıştayda, hayvanlara eziyetin önlenmesi ve özellikle kış döneminde artan aç sokak köpeklerinin çocuklara zarar vermesi gibi konularda alınması gereken tedbir, yapılması gerekenler raporlaştırılıp hükümete ve Meclis’e sunulacak.

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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