KCK'nın Türkiye sorumlusuna 17 yıl 9 ay hapis

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKCK'nın Türkiye sorumlusuna 17 yıl 9 ay hapis
GeriGündem KCK'nın Türkiye sorumlusuna 17 yıl 9 ay hapis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
06.03.2019 - 18:23, Son Güncelleme:

KCK'nın Türkiye sorumlusuna 17 yıl 9 ay hapis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KCK'nın Türkiye sorumlusuna 17 yıl 9 ay hapis

 Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Sara Aktaş'a, “terör örgütü yöneticiliği” ve “örgüt propagandası yapmak” suçundan yargılandığı davada, 17 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, firari sanık Aktaş katılmadı. Duruşmada, Aktaş'ın avukatı hazır bulundu.
Duruşmada söz alan sanık avukatı, müvekkilinin suç işlemediğini savunarak, hakkındaki tüm suçlamalardan beraatini talep etti.
Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Aktaş'ın “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” ve “terör örgütü propagandası” yapmak suçlarından 17 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanık hakkında çıkarılan yakalama kararına rağmen duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle verilen cezadan indirim yapmayan heyet, sanık hakkında çıkarılan tutuklama yönelik yakalama kararının infazının beklenilmesine karar verdi.

HAVALİMANINDAN KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Terör örgütü KCK'nın üst düzey sorumlusu olduğu belirtilen Sara Aktaş, 27 Kasım 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmek isterken gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen terör örgütü KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aktaş'ın, 15 Aralık 2016'da çıkarıldığı Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince, “silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek” suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Aktaş'ın “'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” ve “terör örgütü propagandası” yapmak suçlarından hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Hakkında açılan dava kapsamında, bir önceki heyet tarafından tahliye edilen sanık Sara Aktaş hakkında, daha sonra duruşmalara gelmediği gerekçesiyle yeni heyet tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Firari sanık Sara Aktaş hakkında Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyası ise celse arasında İstanbul'daki bu dava ile birleştirilmişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (06.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ABD’li yetkiliden çok konuşulacak açıklamalar: Trump, kendisini Erdoğan’a yakın hissediyor

CHP'ye sert sözler: Yunan gazetelerine manşet oluyorlar

Ümraniye'deki olayda korkunç gerçek!

Okan Kurt hakkında zorla getirme kararı verildi