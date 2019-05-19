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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.05.2019 - 21:42, Son Güncelleme:

Kazı başkan yardımcısı bıçakla öldürüldü

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Kazı başkan yardımcısı bıçakla öldürüldü

Antalya'da, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos Antik Kenti'nin kazı ekibi başkan yardımcısı Sinan Sertel yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde, Sinan Sertel (32) ile Kumluca ilçesinde yaşayan S.P. (32) arasında, Olimpos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P, Sertel'i göğsünden bıçakladı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil servis ekibince hastaneye kaldırılan Sinan Sertel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sertel'in cenazesi Kemer'deki bir özel hastanenin morguna konuldu.

Şüpheli S.P. ise Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Kazı başkan yardımcısı bıçakla öldürüldü

BAKAN ERSOY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Ersoy'un paylaşımı şöyle;

Olympos Antik Kenti Kazı Ekibi Başkan Yardımcısı #arkeolog Sinan Sertel’in genç yaşta yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.

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