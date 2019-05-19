Kazı başkan yardımcısı bıçakla öldürüldü
Antalya'da, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos Antik Kenti'nin kazı ekibi başkan yardımcısı Sinan Sertel yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde, Sinan Sertel (32) ile Kumluca ilçesinde yaşayan S.P. (32) arasında, Olimpos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P, Sertel'i göğsünden bıçakladı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil servis ekibince hastaneye kaldırılan Sinan Sertel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sertel'in cenazesi Kemer'deki bir özel hastanenin morguna konuldu.
Şüpheli S.P. ise Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
BAKAN ERSOY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.
Bakan Ersoy'un paylaşımı şöyle;
Olympos Antik Kenti Kazı Ekibi Başkan Yardımcısı #arkeolog Sinan Sertel’in genç yaşta yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.
Olympos Antik Kenti Kazı Ekibi Başkan Yardımcısı #arkeolog Sinan Sertel’in genç yaşta yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetErsoyTR) May 19, 2019
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.
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