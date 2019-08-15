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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burak GEZEN/BALIKESİR, (DHA)
15.08.2019 - 23:03, Son Güncelleme:

Kazdağları’ndaki dereye elektrik vererek balık katliamı yapıldı

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Kazdağları’ndaki dereye elektrik vererek balık katliamı yapıldı

BALIKESİR’in Edremit ilçesi sınırlarında kalan Kazdağlarının Koçero Deresinde suya elektrik vererek yapılan katliamda, nesli tükenme tehlikesi altında olan çok sayıda kırmızı benekli doğal alabalık telef edildi. Kaçak avcılık yapanların, büyük balıkları alıp götürdüğü, küçüklerini de derede bıraktığı görüldü.

Kazdağları'ndaki Koçero Deresinde bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler, nesli tehdit altında bulunan kırmızı benekli doğal alabalıklarının nasıl katledildiğini gözler önüne serdi. Suya akü ile elektrik vererek kırmızı benekli alabalıkların telef edilmesi, büyük balıkların alınıp götürülmesi, küçüklerinin de derede bırakılması dikkat çekti.

Zeytinli Çayı’nı oluşturan 3 ana koldan biri olan Koçero Deresi’nde, 2016 yılında da yine balık ölümleri görülmüş, bunun üzerine yapılan incelemede balıkların suya aküyle elektrik verilerek telef edildiği belirlenmişti.

TEBLİG NE DİYOR?

4/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ, doğal alabalık türlerinin avcılığını belirliyor. Tebliğ,ÿKazdağındaki derelerde yetişen kırmızı benekli alabalıklar için 25 santim boy limiti veÿkişi başı günlük 3 adet sınırlamasıÿgetiriyor.ÿHanderesinde tamamen yasak olan kırmızı benekli alabalık avcılığı, diğer alanlarda ise 1 Ekim- 28 Şubat tarihleri dışında belirtilen şartlarda yapılabiliyor. Ancak buna uyan vatandaşlar olduğu gibi, kimyasal maddeler, patlayıcı ve elektrik kullanarak avlanan kişiler de bulunuyor.

 

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